Cartagena se corona campeón del III Festimar y playa 2019

De manera exitosa se clausuró la tercera versión del “Festimar y Playa, 2019”, evento en el que se unieron el deporte y la recreación en las playas de Bocagrande, que contó con la presencia de más de 250 atletas provenientes de diferentes partes de Colombia como: La Guajira, Magdalena, Atlántico, y Norte de Santander.



En el evento se realizó un desfile inaugural, donde se dieron a conocer los deportes de contacto de la Escuela de Iniciación y Formación Deportiva del IDER, mediante una puesta en escena de los gestos técnicos, que los hacen únicos e importantes en cada actividad.



La directora del IDER, Lía Sará, les dio una cordial bienvenida a las diferentes delegaciones, que participaron de este festival deportivo y expresó: “Cartagena, como ciudad turística tiene que ser aprovechada en las diferentes opciones que nos ofrece. Una de ellas es el deporte y la recreación, que de la mano de nuestro Alcalde, Pedrito Pereira, siempre hemos estado apoyando por medio de estas iniciativas que llenan de vida esta temporada”.



El festival destacó como deporte inicial el fútbol playa donde los deportistas se disputaron el primer lugar de esta competencia con la siguiente programación:



• MOTILONES DE CÚCUTA VS BOLÍVAR



• GUAJIRA VS CARTAGENA



• ATLÁNTICO VS MAGDALENA



• MAGDALENA VS GUAJIRA



• ATLÁNTICO VS NORTE DE SANTANDER



• BOLÍVAR VS CARTAGENA



• BOLÍVAR VS ATLÁNTICO



• NORTE DE SANTANDER VS GUAJIRA



• MAGDALENA VS GUAJIRA



Luego de los nueve encuentros entre las diferentes selecciones, se jugó la final, Cartagena VS Magdalena, quienes empataron 4-4, se fueron a la instancia de tiro penal, donde Cartagena se coronó campeón de la tercera versión del Festimar y playa 2019.

"Muy agradecido con el IDER, por hacer visible el fútbol playa en Cartagena, hoy quedamos campeones, y esto no es más que un ejemplo para los niños y jóvenes de la escuela de iniciación y formación deportiva, quienes por medio del deporte, se alejan de los factores de riesgo, que atacan a la sociedad", expresó Jurgen Marrugo, Arquero de la selección Cartagena.



*Cuadro de honor*

- Campeón : Cartagena.

- Subcampeón: Magdalena.

- Goleador: Gerson Pardo (Magdalena), con 8 goles.

- Jurgen Marrugo: Cartagena (Valla menos vencida)