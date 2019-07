Conozca por qué Turbaco y Arjona, Bolívar, no tienen agua 24 horas

Un llamado a Findeter para que entregue en funcionamiento óptimo la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Arjona-Turbaco hizo la empresa Acualco S.A. E.S.P., responsable de la prestación del servicio de acueducto en estos dos municipios.



Humprey García, gerente de Acualco, advirtió que aunque la planta fue inaugurada recientemente, el sistema de captación no funciona correctamente y por esa razón no se puede prestar el servicio de acueducto 24 horas a Turbaco, lo que ha generado inconformismo y rechazo a los habitantes de la municipalidad.

Recalcó que debido al no funcionamiento integral del sistema de captación el volumen de agua no es suficiente para prestar el servicio a todos los habitantes de Turbaco. “En la actualidad prestamos diariamente a tres sectores de Turbaco continuamente, bajo una programación que realiza Acualco”, dijo.



García explicó que el proyecto de aumento en la captación en Gambote, corregimiento de Arjona, estima 500 litros por segundo y la nueva planta de tratamiento puede tratar 400 litros por segundo, pero ese caudal no está llegando debido a inconvenientes técnicos que debe solucionar el contratista Consorcio Bolívar 2017.

“En la actualidad solo la Planta de tratamiento en el municipio de Arjona está funcionando. El componente de aumento en la captación no está en funcionamiento debido a: Que de los conjuntos (bomba-motor) solo se encuentra instalado uno, el conjunto bomba-motor instalado no funciona, debido a avería grave del arrancador suave y el otro conjunto bomba-motor que aún no se ha instalado presenta las mismas averías del anterior con agravante de daño en tarjetas electrónicas”.



Indicó que actualmente Acualco S.A. E.S.P. como medida contingente se encuentra operando dos conjuntos bomba-motor (activa y suplente) de propiedad de la empresa, en la captación ubicada en el corregimiento de Gambote con el fin de aumentar los caudales de agua cruda a la nueva planta de tratamiento y así adelantar la pruebas respectivas que certifiquen su correcto funcionamiento. Así mismo, esta medida ayuda a abastecer algunos sectores del municipio de Turbaco que se han visto afectados en su programación debido a las continuas fluctuaciones y fallas de energía que se han presentado a finales de junio y lo corrido de julio 2019.



Resaltó que esta medida adoptada es solo sostenible por un corto plazo ya la utilización continua de ambos conjuntos bomba-motor podría generar daños que los inhabiliten para seguir prestando servicio.



El actual contratista aduce que los equipos de la captación en el corregimiento de Gambote fueron suministrados del contrato anterior por lo tanto no son su responsabilidad reparar las averías existentes, lo que genera inconvenientes en la prestación del servicio.