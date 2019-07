Piden reforzar seguridad para evitar contrabando de vehículos venezolanos

El aumento de los vehículos venezolanos en las últimas semanas, ha generado una alerta en los diferentes concesionarios legalmente establecidos que venden vehículos colombianos en Cúcuta.

La mayor preocupación se da porque estos vehículos no tienen ningún control y no están registrados ante tránsito de la ciudad, y por esto se espera que el censo que se avanza por parte de las secretarías de Hacienda pueda mejorar este Factor.

Sergio Palacio director de Automarcol del concesionario de la Ford, le dijo a Caracol Radio que la batalla la están ganando los ilegales y que los empresarios de la región están quebrando ante esta competencia desigual.

"Los controles no han producido el resultado que se espera el resultado se ve en la ciudad porque cada día hay más vehículos venezolanos y deportivos de gama alta que no estaban en la ciudad quiere decir que los controles que aplica la autoridad competente no funciona el contrabando está mejor organizado y tiene mayor capital y capacidad para desarrollar sus estrategias y la policía le hace falta mayor pie de fuerza" afirmó el empresario.

Reiteró el llamado para que se aumenten los controles Durante las próximas tres semanas en donde se va adelantar el censo de los vehículos y pudieran ingresar nuevos automotores de contrabando desde el vecino país