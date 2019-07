"Gobierno nos dejó solos con los Yuckpas": Mauricio Franco

Después de la alerta detectada por la posible llegada del brote de malaria a la ciudad de Cúcuta por medio de las comunidades indígenas yukpa provenientes de Venezuela, las autoridades en Cúcuta han indicado el descuido que ha tenido el gobierno nacional para atender esta grave situación.

La mayor preocupación es el aumento de esta población indígena que a esta asentando en los puentes internacionales, y el Gobierno mantiene una disparidad de conceptos para la atención de estos.

Mauricio Franco secretario de seguridad ciudadana de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que muchas veces estas comunidades se han enfrentado a las autoridades y no pueden ser capturados al ser una etnia especial.

"En esa materia no tuvimos el acompañamiento del Gobierno Nacional, tenemos un conflicto por que la Defensoría del pueblo dicen que estos indígenas son trasnacionales y que no pueden ser requeridos con documentación, y el ministerio del interior manifiesta lo contrario, pero ahí estamos nosotros en la mitad y no ha sido posible solucionar esta situacion, aún se mantiene un sector y están concentrados en Boconó"

Las autoridades mantendrán el control a este sector poblaciones para evitar que se presenten inconvenientes.