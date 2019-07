Visita del DANE, fue un pañito de agua tibia: Concejo de Cartagena

La visita y las explicaciones que entregó el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, Juan David Oviedo Arango, sobre los resultados del censo poblacional 2018 para Cartagena, no dejó satisfecho a los concejales que calificaron sus justificaciones como un ´paño de agua tibia, ´ que en nada resuelve la queja que todos los sectores sociales, empresariales y políticos vienen haciendo en torno al número de habitantes de la ciudad.

Luego del informe presentado por el concejal César Pión González, de la bancada de la U y quien estuvo en la reunión presidida por el gobernador Dumek Turbay Paz, el alcalde Pedrito Pereira Caballero, con el director del DANE, Juan David Oviedo Arango, entre otros actores sociales. Pión González, les dijo a sus compañeros que se ratifica en la decisión que el Concejo, debe acudir a una Acción Popular, porque se están afectando los derechos colectivos de los cartageneros; ya que los resultados no son reales. “con la sola sumatoria de los afiliados al sistema de salud, subsidiados y contribuyentes, con el censo de Corvivienda, sobre el número de viviendas de la ciudad y con el Sisben, Cartagena sobrepasa el millón doscientos mil habitantes”.

El Concejal David Caballero, de la bancada del partido Conservador, calificó las declaraciones del director del DANE, como un paño de agua tibia, pues el 8%, que dice el DANE que hace falta en Cartagena es mentiroso. “un 8% equivale a 71 mil personas, que sumadas al resultado del censo poblacional 2018, quedaríamos con una población de 957 mil habitantes. Nuestra ciudad pasó hace rato de esa población”.

El Concejal Américo Mendoza, del partido ASI, propuso declarar al director del DANE, Juan David Oviedo Arango, como persona no grata, porque una persona que nos está diciendo mentiras, es porque no quiere a Cartagena. “este señor está desapareciendo a 170 mil personas en esta ciudad, por eso debe ser declarado persona no grata”.