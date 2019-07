Transportadores de Santander harán plantón por incumplimientos del Gobierno

Cerca de 400 transportadores harán un plantón en la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento en el centro de Bucaramanga sobre las 8:30 de la mañana del lunes 15 de julio, esto se dará mientras se realiza una audiencia pública en el Senado de la república por el incumplimiento por parte del Gobierno Nacional.

Freddy Florián, presidente de la asociación de transporte de Santander, Asotraespecial, dijo que 50 empresas de la región cierran que serían cerca de 2 mil conductores afectados económicamente.

“Llevamos tres meses de trabajo y no, no se han dado nada, solo promesas, palabras, pero no hay un decreto reglamentario que nos cumpla, esta convocatoria se está haciendo a todo santander , estamos peleando para que nos den una respuestas inmediatas, a todos los vehículos que tuvieron que ser chatarrizados, es duro, “, dijo

A este plantón se unirán transportadores de turismo, empresarial, escolar, entre otros gremios.

Los vehículos de los transportadores de manera pacífica estarán ubicados por la calle 36 en el centro de la ciudad.