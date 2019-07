No permitiremos que el horror vuelva a los Montes de María: líder amenazada

Luego de haber sido víctima nuevamente de amenazas, tan solo un mes después del ataque en Barranquilla, la líder Mayerlis Angarita ha dicho que no se retirará de su territorio y que permanecerá trabajando por la comunidad.

En esta ocasión, la amenaza que también afecta a su equipo de protección, fue recibida el jueves a través de un mensaje de voz en el que le ordenan que abandone el territorio.

"Mayerlis todavía va a seguir en el territorio porque no estoy sola, si estuviera sola yo me iría, pero estoy rodeada de más de 5.000 mujeres que estamos en los Montes de María resistiendo, estoy hablando de un grupo numeroso de mujeres que no va a dar un paso atrás, seguiremos trabajando por cerrar las brechas" aseguró Mayerlis Angarita en diálogo con Caracol Radio.

Angarita, quien reconoció que no ha sido fácil, agradeció el apoyo de las instituciones y autoridades que se han volcado para su protección y agregó que el Gobierno debe asumir sus competencias para seguir trabajando con la comunidad en los procesos que ya se vienen adelantando.

Autoridades investigan de dónde provienen las amenazas y si tendrían relación con los hechos ocurridos el mes pasado en la capital del Atlántico.