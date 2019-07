Revisión del DANE apunta a que Cartagena supere el millón de habitantes

Satisfecho con la explicación que entregó el director del Dane, Juan Daniel Oviedo Arango, y confiado de que Cartagena superará el millón de habitantes, se mostró el alcalde, Pedrito Pereira Caballero, al término de la jornada de trabajo convocada para este viernes a la que asistieron el Gobernador de Bolívar, gremios y líderes comunales.

“Quiero destacar que el gobierno nacional, a través del Director del Dane, atendió el llamado que se le hizo. Se les explicó que había unos determinantes por lo que se pedía la revisión de las cifras que se anunciaron. El Director del Dane hoy nos explicó el proceso y estamos muy satisfechos con lo dicho del censo, pero hasta cierto punto porque hay sectores de la ciudad que no se censaron. También se reconoció que en el país hay poco más de 4 millones de omitidos, de los cuales deben también se cuentan de Cartagena y Bolívar”, dijo Pedrito Pereira Caballero.

Agregó que en la mesa de trabajo se dieron algunos criterios como que en el sistema de salud y en el Sisbén hay en Cartagena unos 830 mil habitantes y en el Régimen Contributivo más de 500 mil, cuya sumatoria da más de un millón de habitantes. Así mismo, los usuarios de los servicios públicos domiciliarios crecen anualmente. “Estos son factores de importancia que se analizarán para que el 30 de septiembre próximo se tengan estadísticas reales. “Estoy confiado de que vamos a superar al millón de habitantes, que es la realidad que tenemos para ejercer distintas competencias como por ejemplo poder manejar la sobretasa ambiental y otras funciones”, precisó.

Habla el Gobernador

Por su parte, Dumek Turbay, gobernador de Bolívar, destacó la importancia de la visita del Director del Dane a Cartagena, quien a su juicio hizo equipo y construyó una mecánica de solución para ajustar las cifras del censo en Cartagena y Bolívar.

“Quedamos satisfechos con su explicación, con la caracterización del Departamento y lo que se ha planteado es una salida tranquila para todos en Cartagena y Bolívar, por lo tanto se espera el trabajo metodológico a realizar y teniendo en cuanta los omitidos que hay en el país se logre identificar a los de Cartagena y Bolívar”.

“Hubo un factor de omisión censal”: Director del Dane

Juan Daniel Oviedo Arango, director del Dane, dijo que en la reunión se hizo claridad sobre el punto exacto en el que se está en cuanto al cierre o declaración de información oficial del censo nacional de población y vivienda.

Precisó que se presentó una base de datos, en su versión definitiva, en la que hay 44.2 millones de habitantes en el país, y en las que hay aproximadamente 879 mil habitantes en Cartagena.

“Esta base de datos surtió su proceso de evaluación en donde todas estructuras demográficas ya son las definitivas, lo que significa que Cartagena tiene una participación inferior de población adulta mayor del total nacional, tiene 2 puntos porcentuales por encima de población menor de 15 años, cuenta con una población femenina mucho más importante que el promedio nacional y se muestra cómo los habitantes y viviendas están distribuidos georeferenciadamente en Cartagena y Bolívar”, indicó.

Para Oviedo el censo no es perfecto y por ello hubo un factor de omisión censal, es decir, que muchas personas no pudieron ser censadas por problemas de seguridad en el Cerro de la Popa, otras porque formaban parte de asentamientos informales o ilegales y porque se rehusaron a dar información por el falso temor que se creó en el país de que la información sería cruzada para quitar los subsidios del Sisbén o aumentar el estrato socio económico.

Reconoció que el Dane tuvo problemas operativos y logísticos y no alcanzó a cubrir la totalidad de la ciudad y las unidades habitacionales de Cartagena. “Esos elementos están en un visor georeferenciado donde se sabe en qué localidades no se tuvo la cobertura que se esperaba. Ahora se incorporará población, gracias a que este es el primer censo de población y vivienda en el que se pregunta el número de identificación y el Dane cruza esos datos. Para el caso de Cartagena en la base de seguridad social hay más de un millón de afiliados activos y así se sabrá quiénes están en el censo y quiénes no; y con eso tenemos la estimación más precisa de cuántos más habitantes tienen Cartagena y Bolívar”.

Aseguró que se tienen fuentes alternativas de información que reportan que podría haber más de un millón de habitantes en Cartagena.

“Tanto el Gobernador como el Alcalde dieron un mensaje de confianza frente a la institucionalidad estadística del país y reconocieron que el Dane responsablemente hará los cambios a que haya lugar y los aceptarán en el momento en el que sean públicos el próximo 30 de septiembre”, concluyó.