Ser emprendedor no es tarea fácil, aunque es una actividad económica que parece estar “de moda” entre los jóvenes muchos no saben por dónde empezar, como lograr que sea un proyecto exitoso y muchas veces no cuentan con el apoyo necesario para que esa idea de negocio se convierta a futuro en una empresa generadora de empleo y ganancias.

Andrés Felipe Martínez es joven pereirano, emprendedor con una gran idea de negocio Green soluciones SAS, un proyecto dedicado a brindar soluciones al sector gastronómico a través de frutas y verduras procesadas y listas para el consumo, optimizando mano de obra, recursos y tiempos; su idea era innovadora, pero Felipe necesitaba una guía, saber cómo esta idea se convertiría en una gran empresa, “Busque en internet, busque que tenía el gobierno para darnos, como nos podía apoyar la alcaldía de Pereira y así en redes sociales, encontré Hecho En Pereira Lo Compro hace dos años, a partir de ese momento comenzamos a capacitarnos, en temas legales, contables, nos brindaron orientación financiera, certificaciones de calidad, siempre asesorados por profesionales algo que fue fundamental para nuestra empresa; gracias a este apoyo y acompañamiento del programa Hecho en Pereira Lo Compro nuestras ventas han crecido en un 150% .

Como Felipe, doña Ligia Stella López, tenía una idea de negocio, vender el aguacate que producía en su finca, en la vereda La Bella, Doña Ligia y su compañera de ASOHASS una pequeña asociación productora de aguacate llegaron al programa, ahora son 44 asociados que, a la fecha, bajo el sello “Hecho En Pereira Lo Compro” venden tres toneladas semanales de aguacate a una multinacional en todo el país y muy pronto en centro América y el caribe. Doña Ligia afirma que con este apoyo han logrado generar 11 empleos a madres cabeza de hogar y mejorar notablemente la calidad de su producto y la calidad de vida se su familia. “Es que esto es una maravilla, porque nos capacitan, nos ayudan con la logística y nosotros recibimos la platica sin intermediaros”

A la fecha más de 130 emprendimientos hacen parte del programa “Hecho en Pereira lo Compro” se ha logrado la codificación de 32 productos comercializados en 21 supermercados y grandes superficies nacionales, entre los que se encuentran derivados lácteos en distintas presentaciones, bebidas instantáneas como avenas y panelas saborizadas, patacones precocidos, frutas y verduras ultracongeladas, arepas de chócolo, brownies, productos apícolas y agrícolas entre otros.

El objetivo principal de este programa es que ideas de negocio como la que representa fortalezca su estrategia comercial, cumpla con las normas de calidad para competir con otros productos en el mercado, fortalezca su imagen, redes de contacto, vínculos con compradores y por ende incremente su ventas y productividad; teniendo en cuenta que este programa aplica para las empresas que se encuentran en etapas avanzadas, de incubación o en etapas intermedias.

Los empresarios que hacen parte del programa reciben apoyo económico entre los 6 y los 12 millones de pesos, a través de programas como el PADE y Capital semilla, invitaciones durante todo el año a las ferias más importantes de la ciudad donde pueden exhibir y comercializar sus productos.