Denuncian nuevas amenazas de muerte a líder social de Segovia, Antioquia

La líder social, Gabriela Gómez Gil, viene recibiendo amenazas desde el 17 de abril 2018, pero durante los últimos meses las intimidaciones han aumentado tras intensificar su trabajo para ayudar a que en su territorio, que es altamente minero, se formalice la labor de explotación.

La última amenaza la recibió este jueves, donde le dicen que no se siga metiendo con el tema minero para que no termine como su amigo, el Teniente Andrés Osorio, que era comandante de la estación de Policía del municipio y fue asesinado hace más de un mes.

“Me dicen que ya me tienen ubicada en mis movimientos, que voy a Manzanillo, que es un barrio donde vive mi mamá y que es de las pocas personas que visito. Que así tenga escoltas, no de papaya. Que si no quiero colaborar con la causa, es mejor que me vaya de Segovia” explicó la líder social.

La señora Gabriela Gómez Gil, que también tiene un medio de información social en el nordeste de Antioquia, cuenta con acompañamiento de la Unidad Nacional de Protección, pero ante las últimas amenazas e intentos de atentados, ya se analiza reforzar su esquema de seguridad.

Recientemente la ONG Forjando Futuros señaló en un informe que intervenir en el tema minería es una de las seis causas sistemáticas por las que vienen asesinando dirigentes sociales en Colombia.