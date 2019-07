Algunas sedes de colegios distritales de Bogotá podrían desaparecer

La denuncia la hacen desde el concejo de Bogotá, donde especifican que 347 sedes de colegios distritales que están ubicados en predios privados, podrían desaparecer, así lo evidenció el concejal Rolando González.

“Esta situación afecta la calidad educativa, dado que la administración distrital no puede intervenir recursos en aquellos predios donde no se demuestre la propiedad sobre el mismo, además es preocupantes porque estamos a un mes de radicar el Plan de Ordenamiento Territorial y el distrito no tiene certeza del estado jurídico de muchos colegios de la ciudad”, advierte el concejal.

La Secretaría de Educación debe ser quien realice los trámites necesarios ante el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, Planeación y Catastro, para legalizar las plantas físicas asignadas al Distrito.

Consultamos con la Secretaría de Educación pero aún no se han pronunciado frente al tema.