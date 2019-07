Fondo de Adaptación rescata proyectos siniestrados en Magdalena

En el salón Bolívar de la Gobernación del Magdalena se desarrollan, desde hace una semana, una serie de reuniones entre Edgar Ortiz Pabón, gerente general del Fondo Nacional de Adaptación, y decenas de contratistas de la región Caribe, que tienen a cargo el desarrollo de proyectos luego de la ola invernal 2010 – 2011 y han presentado inconvenientes para su culminación.

El propósito de esos encuentros es rescatar las obras para que no terminen siendo elefantes blancos y que los municipios vulnerables a nuevas emergencias en épocas de invierno, cuenten con infraestructuras adaptadas a los cambios climáticos y así resistan los embates de la naturaleza.

“Hay contratistas que tuvieron circunstancias económicas que los llevó casi a la quiebra porque no tenían el musculo financiero para ejecutar esas obras, otros que las abandonaron porque los sitios son difícil de acceso y requerían una logística mayor que no contemplaron al contratar, es decir, tenemos varias circunstancias que llevaron a que algunos proyectos se estancaran, pero estamos revisándolos uno a uno, firmando compromisos, y buscando las alternativas porque aquí no quedará un solo elefante blanco, todas las obras se van a terminar”, asegura Edgar Ortiz Pabón, gerente general del Fondo Nacional de Adaptación.

Es así como el Fondo Nacional de Adaptación se ha propuesto la reactivación de 16 proyectos, en 13 municipios del Magdalena, que siguen esperando las comunidades en materia de vivienda, acueducto y alcantarillado, salud, educación, entre otros.

“Los contratistas fueron escogidos por las cajas de compensación y la Gobernación, a través de convenios que firmamos con ellos, es decir, los contratos fueron suscritos entre las cajas o la gobernación con los contratistas, por eso, lo que estamos haciendo es decirles que empiecen los procesos sancionatorios y acuerdos, porque si no lo hacen entonces nos va tocar demandarlos. El departamento del Magdalena es justamente en el que encontramos el mayor número de proyectos siniestrados, sin embargo, en ocho meses hemos logrado mayor efectividad y entrega de obras que en los años anteriores”, puntualiza Edgar Ortiz Pabón.

OBRAS EJECUTADAS

En el departamento de Magdalena, el Fondo de Adaptación ha invertido $164.000 millones y tiene proyectos en ejecución por $122.795 millones. Con esos recursos, la entidad ya entregó 2.568 soluciones de vivienda a 11.560 personas de 24 municipios. En educación, recientemente se realizó una “entregatón” de siete colegios en seis municipios: Ariguaní (1), San Zenón (1), El Banco (4) y Fundación (1), para 1.562 estudiantes.

El Fondo también ha ejecutado cuatro obras de alcantarillado por $4.900 millones para un millón de habitantes y la construcción de un puente en el corregimiento de Guachaca, jurisdicción de la ciudad de Santa Marta, y que con el departamento de La Guajira gracias a la destinación de $13.000 millones.

Sobre los proyectos de medio ambiente, que se han contratado para 25 municipios, el Fondo invierte más de $8.000 millones en 18 estaciones hidrometereológicas para generar alertas tempranas, insumos al Ministerio de Ambiente para delimitar el páramo Sierra Nevada de Santa Mata y la formulación de cuatro Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas.