Profesor extorsionó con dinero o sexo a estudiante en Medellín

La Policía Metropolitana capturó a un profesor, denunciado por exigir medio millón de pesos o sexo a un estudiante, para no publicar fotografías intimas del menor de edad.

Según las autoridades, el joven intentó conseguir el dinero empeñando un instrumento musical, lo cual que fue detectado por su madre, quien instauró la denuncia.

El profesor le manifestó al menor que lo había contactado una banda criminal y le exigió el dinero para no publicar el material fotográfico y que él estaba mediando pero necesitaba el dinero, o que el docente se lo prestaba si el joven aceptaba pagarle “en especie” (tener relaciones sexuales).

“Que lo estaban chantajeando con unas fotografías, que si no daba un dinero publicaban las fotografías y él no sabía qué hacer. Me comentó mi hijo que cuando estaban en el apartamento (del profesor), él le ofreció a prestarle el dinero, pero que si él no tenía como pagarle, que le pagara en especie”, relató la madre del menor.

El docente fue capturado por los delitos de extorsión, pornografía infantil y corrupción de menores.

Esta detención se suma a otras 16 en Medellín, por el delito de extorsión, en el que se encuentra el de un conductor de un bus del barrio Belén, suroccidente de la ciudad, por ayudar a bandas criminales a exigir dineros a sus compañeros.