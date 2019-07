En Marmato – Caldas los carros de basura rebuznan y tienen cuatro patas

Este municipio del occidente caldense, conocido como el pesebre de oro de Colombia por la cantidad de minas de este metal que hay en su territorio, es un lugar atípico en muchos sentidos. Uno de ellos es la recolección de basuras ya que en gran parte de su geografía se hace aún a lomo de mula.

Gloria Estela Forero, gerente de la Empresa de Aseo de Marmato, dice que deben recurrir a este particular sistema por lo disperso del pueblo y lo angosto de sus calles ya que el carro compactador no puede ingresar a algunas de ellas.

Admite que esto les ha generado críticas de ciertos sectores ambientalistas que los señalan de maltrato animal, pero aclara que es la única manera de acceder a los sectores lejanos y de difícil topografía.

La empresa cuenta para esta tarea con dos operarios o arrieros como son llamados popularmente, quienes poseen cuatro mulas cada uno e inician sus recorridos desde el domingo para poder llevar los residuos al relleno que está ubicado detrás de la iglesia, donde el vehículo especial los recoge para transportarlos a Manizales que es donde se da la disposición final.

Esta singular recolección, que es vital para mover las 80 toneladas de basura que genera el pueblo cada mes, se hace en algunos barrios de la zona urbana, además de otros sectores elevados como Jiménez Alto, Ladrillera y Collarejo, que está en la parte del Llano.

“ Hemos avanzado mucho en nuestra labor a pesar de que tenemos problemas por la falta de costumbre de la ciudadanía de pagar por este concepto. El costo del recibo es de 4.989 pesos para el estrato 1, ya que el restante es financiado por el municipio, y de 9.977 pesos en el estrato 2.

Nuestra facturación no está adherida a la de ninguna otra empresa de servicios públicos y no es susceptible de corte o suspensión alguna, por lo que se hace muy difícil el recaudo no solo en el sector residencial, sino en el industrial y comercial.”

Destacó la labor que realiza una asociación de recicladoras en la localidad, ya que contribuyen de manera importante a que la cantidad de desechos que se envían al relleno sanitario La Esmeralda de la capital caldense sea cada vez menor, y generan una fuente de ingresos alternativa a la minería que lleva desarrollándose desde hace más de 480 años en la población.

Siga todas las emisiones a través de Facebook Live, visite nuestras redes sociales y escuche la más completa información en los 1180 AM de Caracol Radio.