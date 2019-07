El PES prepara juegos comunitarios de superación de pobreza en Cartagena

Con el desarrollo exitoso de los primeros juegos comunitarios de Superación de Pobreza en el Distrito de Cartagena, realizados en Cerros de Albornoz y Nelson Mandela, el Plan de Emergencia Social Pedro Romero (PES PR) se prepara para el desarrollo de los segundos juegos comunitarios este 12, 13 y 14 de julio en las inmediaciones de la Vía Perimetral.

Este torneo de fútbol (12 equipos) para niños y kickball (8 equipos) para mujeres se realizará los días 12, 13 y 14 de julio, en el barrio Boston, sector San Martin, Vía Perimetral bajando el puente Amador y Cortez.

Adicional a estas categorías se estará desarrollando el primer torneo de bolita uñita con los asistentes a la jornada deportiva. Se jugará en las categorías infantil, junior, juvenil, adultos y veteranos, con equipos de las tres localidades del distrito.

Los torneos de fútbol y kickball contarán con el apoyo de líderes comunitarios de las tres localidades, con el fin de hacer una integración cordial a través del deporte entre estas comunidades, es por eso que se tendrán juegos en las categorías infantil y mayores.

El director del Plan de Emergencia Social Pedro Romero PES – PR, Javier Posada Meola, afirmó: “en esta segunda edición de los juegos comunitarios queremos recordarle a los jóvenes la importancia del deporte como eje de la formación integral, estamos muy optimistas con esta jornada que a través de la lúdica y del deporte logramos tener una integración comunitaria”.

Por su parte Jorge Valiente coordinador de la actividad dijo: “El deporte y la cultura son vehículos de integración entre las comunidades, no importa el estrato, no importan las diferencias, siempre hay posibilidades de competir sanamente y demostrar no solo el talento, sino los valores humanos como la solidaridad, perseverancia, amistad y disciplina para lograr los objetivos”.