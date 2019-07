Vándalos saquearon una iglesia en medio de asonada en El Carmen de Bolívar

Los disturbios presentados en El Carmen de Bolívar, no solo afectaron entidades bancarias y estación de policía del municipio, sino que en medio de los desordenes unos vándalos ingresaron a la Iglesia Familiar Príncipe de Paz y se llevaron equipos de sonidos, cámaras entre otros implementos para el desarrollo de actividades religiosas.

"Rechazamos públicamente y hacemos denuncia del robo ocurrido en horas de la noche a nuestra Iglesia Familiar Príncipe De Paz. Ladrones entraron y se llevaron el sonido, cámaras, luces, televisores, entre otras cosas", expresó el pastor Miguel Montenegro, líder religioso de esa comunidad a través de un comunicado.

"Hicimos la respectiva denuncia a las autoridades competentes y estás no me dieron respuesta alguna, quedaron de mandar a alguien para inspeccionar pero hasta el momento no han aparecido, llevamos aproximadamente 4 horas esperando", puntualizó Montenegro.

Por su parte, Álvaro Ramos, presidente de la Unión de Pastores de los Montes de María, se unió a las denuncias hechas por Montenegro.

"Estamos altamente preocupados por la ola de inseguridad que se está viviendo en nuestra región, ya que vándalos aprovechando las actividades de las fiestas patronales aquí en el municipio, se metieron anoche en la Iglesia Príncipe de Paz y le robaron todo lo que tiene que ver con sonido, luces entre otros", dijo el pastor Ramos.

Esta comunidad religiosa se denomina un ministerio independiente, por lo cual todo lo adquirido ha sido producto de un trabajo arduo de sus líderes religiosos y feligreses.