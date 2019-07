“Estamos restableciendo la institucionalidad”: Alcalde de Cartagena

Durante la jornada de transparencia y fortalecimiento institucional, que se realizó en en el teatro Adolfo Mejía, el alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero, hizo un llamado a un ejercicio público con calidad, transparencia y compromiso por la ciudadanía.

"Los funcionarios no deben escatimar esfuerzos para lograr el bienestar de las personas a quienes se debe servir. El ejercicio de la función pública demanda formación y capacitación constante. Estas herramientas no son suficientes si no van acompañadas de transparencia, un componente esencial para la función pública”, indicó Pedrito Pereira.

El mandatario local también mencionó durante su intervención que Cartagena ha sido una de las ciudades del país con mayores afectaciones en la transparencia de sus procesos administrativos. “En atención a ese clamor hemos logrado, en escasos 10 meses, hacer un viraje, restableciendo la institucionalidad y la confianza en la administración con resultados palpables en gestión y ejecuciones”, precisó.

Por ello, el Alcalde hizo énfasis que esta jornada convocada por la Secretaría de la Transparencia y La Consejería Presidencial para las Regiones tiene especial significación porque abre espacios de diálogo en pro de la lucha contra la corrupción.

“Estos son los temas en que la ciudadanía tiene centrada sus expectativas con el deseo y la exigencia que todos los funcionarios encuentren en ellos, como debería ser, la esencia del servir público”, precisó Pereira Caballero.

También mencionó que la mayoría de los funcionarios de la alcaldía saben que se deben al pueblo, y es a ellos a quienes finalmente debemos servir. “Son ellos los que pagan nuestros salario con sus impuestos, y debemos defender y garantizar que no todo está perdido”, puntualizó.