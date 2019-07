Investigadoras de Cartagena en congreso europeo de caries dental

Colombia fue por primera vez escenario de uno de los congresos sobre caries dental más reconocidos, el “66th Congress of the European Organisation for Caries Research ORCA 2019”. Allí la directora del Programa de Odontología, Patricia Castro, y la docente investigadora Natalia Fortich hicieron parte de este encuentro académico que reunió a expertos de todo el mundo.

Desde la ciudad de Cartagena de Indias se realizó el ORCA 2019, un congreso internacional que nace en Europa para adelantar investigaciones sobre caries, y que para esta versión buscaba socializar los avances en educación de cariología en Latinoamérica, como lo señaló la Presidente de ORCA Joana Carvalho en su bienvenida al congreso.

Durante los años previos que tomó organizar el encuentro número 66 de ORCA y los cinco días de realización, Patricia Castro, directora del Programa de Odontología de nuestra Corporación, estuvo este tiempo dentro del Comité Organizador Local del Congreso. Y como investigadora, Castro presentó la ponencia titulada “Water ingestion exposure doses for Fluoride and Urinary Excretion in children”, un trabajo multicéntrico con otras doce universidades del país, del que es coautora, y cuyo propósito de investigación era encontrar la relación entre la exposición al flúor en el agua consumida y la excreción urinaria de fluoruro, en niños en Colombia.

Igualmente, otro aporte latinoamericano estuvo de parte de la Odontóloga Natalia Fortich, quien es docente investigadora de la CURN, y fue la ponente del trabajo realizado en coautoría, titulado “Oral Bacteriome in children with dental caries. A case control study”, cuya traducción al español sería “Microbioma oral en niños con caries dental, un estudio de casos y control”. Una investigación que tuvo por objetivo caracterizar el microbioma de 150 niños con y sin caries, en un estudio de casos y controles, con el que se buscaba predecir la aparición de caries dental en una fase temprana.

Sin duda las magisters Patricia Castro y Natalia Fortich compartieron avances en investigación no sólo para ser socializada con expertos, sino que representan un aporte científico para el país en temas de salud, por lo que los resúmenes de ambos trabajos serán publicados en la revista “Caries Research”, fundada por ORCA en 1967.

Del 66th Congress for Caries Research, participaron reconocidos académicos y profesionales en el área de la Odontología, no sólo de Europa, sino también de Latinoamérica y Norteamérica. El ORCA, que nació en Europa en 1953, ha llegado a América Latina en dos ocasiones; la primera en Brasil y para esta versión en Colombia.