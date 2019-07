Colegio en Piedecuesta se cae a pedazos

La sede C del colegio Balbino García en Piedecuesta, se está cayendo a pedazos. Tres salones que corresponden a preescolar ya fueron clausurados porque a inicios de año colapsó el techo.

La situación ha generado malestar entre los padres de familia, ya que pese a que han recurrido a la secretaria de educación del municipio, no han visto soluciones.

Según Carmen Patricia Gómez la representante de padres, desde abril la Alcaldía se comprometió ha arreglar el colegio en vacaciones de mitad de año, pero es la fecha y no cumplieron, "lo que no entendemos es porqué no arreglan, los recursos ya están, aprobaron 100 millones de pesos, y no se si es que están esperando a que ocurra una emergencia".

Incluso señalaron los padres que ya han ocurrido incidentes porque ya han caído vallas sobre algunos estudiantes.

Estudian en hacinamiento

La clausura de tres salones ha ocasionado que los menores estén en un plan de contingencia recibiendo clases en la biblioteca y hasta el restaurante escolar.

De no obtener una pronta respuesta de la secretaria de educación para que inicie las obras, los padres no descartan impedir el ingreso de los niños a estudiar.