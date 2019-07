Trabajadores de Rappi son robados por falsos clientes

La Policía capturó a tres hombres y una mujer, menor de edad, que se ubicaban al frente de edificios residenciales en el norte de Bogotá, desde allí hacen un pedido mediante la aplicación y antes de que los domiciliarios se anuncien en la portería, los presuntos clientes los abordan para recibir el pedido y los roban.

“Me hicieron un pedido, el pago era en efectivo, eso es acá en la zona de chapinero en donde uno trabaja por seguridad, cuando recibieron el pedido supuestamente fueron a pagar, pero me amenazaron y me atravesaron un taxi y me quitaron el celular, mis cosas y la plata que llevaba, que no es plata mía sino de Rappi”, explicó José, una de las víctimas.

Los trabajadores de las aplicaciones de domicilios, aseguran que no existe un filtro sobre los clientes y eso los expone a ser robados en cualquier momento.

Las personas capturadas en el norte de Bogotá, fueron descubiertas después de recibir las denuncias de las víctimas, en el momento de la captura se les encontró bicicletas y elementos que eran de los domiciliarios.