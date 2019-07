La realidad de un taxista en Bogotá

En Bogotá se realizan 700.000 viajes al día en taxi, lo que representa el 4% de la totalidad de los viajes que se hacen en la ciudad y que el gremio dice que ha caído en un 20% debido a las plataformas tecnológicas que prestan el servicio.

En la ciudad existen 52.700 taxis de los cuales el 84% están en alquiler, es decir, que tienen uno, dos o hasta tres conductores.

Un taxista, como Juan Méndez, esta sentando frente al volante entre 12 y 14 horas para poder obtener unos $160.000 al día, de los cuales 40 mil son para lavada y abastecimiento de combustible, 80 mil para el dueño del vehículo y 40 mil son sus ganancias.

“Yo me le siento a las 5 de la mañana y le doy hasta las 5 de la tarde. Solo me bajo cuando me dan ganas de orinar y 30 minutos para almorzar”, dijo Juan, unos de los 90 mil taxistas que existen en la ciudad.

Lea También: Negocio de los taxis mueve cerca de $2,9 billones al año en Bogotá

Don Juan nos explica que para que un taxi sea rentable debe tener de ingresos al mes $3.000.000, casi la mitad se invierte en mantenimiento y obligaciones que tiene el vehículos para movilizarse en Bogotá

Al día debe pagar la lavada del taxi que cuesta en promedio $14,000, en combustible se gasta al día $22.000 si es a gas y se eleva a $50.000 si es gasolina.

Pero los gastos mensuales aumentan porque el cambio de aceite cuesta $80.000, debido al que al día pueden recorrer entre 200 y 300 kilómetros; y también se debe sumar el rodamiento, la frecuencia y el pago de plataformas que pueden llegar a costar unos $150.000

Y anualmente se le debe sumar los $800.000 que cuestan las pólizas y los seguros que son obligatorios para poder funcionar como taxista en Bogotá.