Las noticias más importantes de Armenia y Quindío, jueves 11 de julio

El director de la fundación Paz y Reconciliación Ariel Ávila considera que se debe apartar la cúpula militar y al ministro de defensa, ante los escándalos que atraviesan las FF. MM…

Y que de acuerdo con Ariel Ávila aunque, como en todo caso se debe seguir el debido proceso, si se hace necesario que haya celeridad en las investigaciones que se adelantan al respecto, por el buen nombre de las fuerzas militares que han tenido una imagen favorable del 70% y ha caído notablemente, a raíz de escándalos como el de los falsos positivos, las directivas y ahora los fondos reservados de las Fuerzas Militares,

Por eso y por la institucionalidad, el director de la fundación Paz y Reconciliación considera que el presidente de la república debe hacer a un lado a toda la cúpula militar y el ministro de defensa

El Quindío sigue sin escombrera, el tema fue nuevamente objeto de debate en el concejo de Armenia, donde el procurador ambiental Carlos Alberto Arrieta explicó que la nueva norma ambiental no habla de escombreras sino de lugares para el aprovechamiento de este material y ahí los municipios deben tener claro para ubicar y adecuar un lugar para este material

Desde la CRQ aseguran que están evaluando los sitios que se han presentado en varios municipios con el propósito de que cumplan con la norma ambiental para tal fin

Por su parte el concejal Luis Fernando Lasprilla dijo que en el caso de Armenia es la alcaldía la que debe buscar las soluciones para encontrar un lugar para el aprovechamiento de estos espacios, eso sí denunció que las canchas que fueron utilizadas como escombreras en la ciudad legalmente no se podían utilizar para tal fin.

Sólo 2 grupos significativos de los 22 que se inscribieron por firmas para aspirar en las elecciones regionales, han presentado las firmas.

Así lo confirmó el registrador delegado para el Quindío Freddy de Armas, quien detalló que, de este total de grupos significativos, 15 son para alcaldías, 5 para concejos y dos para gobernación, sin embargo y aunque 2 renunciaron, de todos estos, sólo dos han presentado las firmas ya ante la registraduría para sean avaladas, los demás deben adquirir una póliza de seriedad para la misma situación y están sujetos a que no les avalen las firmas.

Veedores en el municipio de Montenegro, avanzan recolección firmas con el que buscan adelantar una consulta popular por la revocatoria de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado que presta EPQ

Jorge Hernando Niño veedor ciudadano asegura que el mal servicio, las altas tarifas y la falta de agua constante en esa localidad los tiene cansados y por eso adelantan este proceso que esperan concretarlo antes de finalizar este 2019.

La secretaria de infraestructura de Armenia cerró nuevamente la carrera 20A que fue habilitada por los ciudadanos a pesar del riesgo que representan al vivienda que está en la parte alta del derrumbe que desde hace más de un año se presentó en el sector

Jhon Jaber Castro Mancera, secretario de Infraestructura Municipal dijo que están a la espera de que el Departamento Administrativo Jurídico emita la resolución para iniciar con la demolición de la vivienda para posteriormente proceder con una inversión de 80 millones de pesos en la estabilización de la pata del talud y dar apertura a la vía.

En el Segundo Foro Mundial de Productores de Café en Brasil, el Gerente General de la FNC, Roberto Vélez Vallejo, reiteró su llamado a un precio remunerativo para los caficultores.

El líder gremial recordó que el productor es el eslabón más débil de la cadena, pero el más necesario para sostenerla y propuso en concreto crear una cadena de custodia del precio pagado por el café de al menos de dos dólares por libra de café a los productores que les permitan cubrir sus costos de producción eficiente y obtener una rentabilidad.

Los abogados del ex director jurídico de la alcaldía de Armenia, Carlos Arturo Ramirez apelaron la decisión de un juez que dictó sentencia condenatoria a 40 meses de prisión por el escándalo de la valorización, los juristas señalaron que en el pre acuerdo con la fiscalía no estaba estipulada la inhabilidad para ejercer cargos públicos de por vida como quedó establecida en la sentencia.

La estrategia de defensa y seguridad ha fallado en materia de protección a los líderes sociales

Lo dijo el director de la fundación Paz y Reconciliación Ariel Ávila, quien expresó que mientras la Defensoría del pueblo sostiene que en el país muere un líder social cada 2 días, el gobierno señala que un líder social es asesinado cada 4 días, lo que preocupa, pues regiones como el Cauca y el nordeste antioqueño son las más álgidas, ya que allí no sólo están asesinado líderes sino también ex combatientes y personas relacionadas con el narcotráfico, lo que demuestra que la estrategia de seguridad y defensa del gobierno no ha tenido el impacto esperado.

Ariel Ávila calificó de mentiroso al presidente de la república Iván Duque pues, aunque en Europa dijo que iba a apoyar la JEP y que no la iba a sabotear, ahora dice que le va a reducir el presupuesto en un 30%, lo que no es coherente con lo que expresa y por lo que falta a la verdad.

El director de la fundación Paz y reconciliación dijo además que lamentaba lo que venía ocurriendo con el reconocimiento a las víctimas del conflicto, pues de las 8 millones que existen, más del 90% no han sido reparadas.

Aunque el caso Santrich es un golpe duro al proceso de paz, esta persona no enmarca todo lo relacionado con los acuerdos

Lo dijo el director de la fundación paz y reconciliación Ariel Ávila, quien señaló que también es un golpe para el estado, quien es claro no pierde sus facultades y por eso debe intensificar la búsqueda de Santrich ahora que se emitió circular roja de la Interpol, ya que no sólo defraudó al país y a las víctimas, sino también a las autoridades que en un inicio le dieron todas las garantías del caso.

En Montenegro se teme que con el inicio de la temporada seca se pueda afectar el suministro de agua para los más de 40.000 habitantes de la localidad…

Y es que ante los derrumbes que afectaron la acequia de esa localidad hace algunos días, producto de la ola invernal, los habitantes de Montenegro se han estado abasteciendo del agua de una pequeña quebrada que en temporada seca disminuye su caudal de manera considerable, por eso se espera que el clima no se recrudezca y que se tomen las medidas correspondientes por parte de EPQ con el acueducto de esa localidad.

Sobre este asunto en particular, el director de la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo Faber Mosquera dijo que ya se empezó a registrar disminución en las lluvias, por lo que se aumenta la vulnerabilidad para que se puedan registrar incendios de cobertura vegetal y para que se registre desabastecimiento, por eso la importancia de hacer uso adecuado del agua y evitar desperdiciarla.

A través del proyecto Obras de Contención en Sitios Priorizados en el Departamento del Quindío, la CRQ busca recursos por dos mil quinientos millones de pesos ante el Gobierno Nacional, recursos para mitigar amenazas por deslizamiento en un sector priorizado por cada una de las alcaldías municipales.

El diputado César Londoño no será el presidente de la asamblea para el segundo semestre de este año

Así lo confirmó el mismo diputado César Londoño, quien señaló que, aunque a inicio de año se había acordado que la presidencia de la duma se la iban a dividir este año entre Paola Castellanos y él, finalmente y por temas políticos y administrativos se definió que Paola Castellanos seguirá como presidente de la asamblea hasta final del 2019, por eso Londoño señaló que respeta y se acoge a las determinaciones que se han asumido.

Denuncian presunto detrimento patrimonial con el alquiler del estadio Centenario de Armenia al Deportes Quindío…

Sobre el particular consultamos al director del Imdera Carlos Fernando Benites, quien dijo que al respecto hay mal información, pues esté o no el Deportes Quindío usando el estadio Centenario hay que hacerle mantenimiento y es la tarifa establecida por norma.

Líderes de los taxistas en el Quindío respaldan el paro protagonizado por taxistas en varias capitales del país y no descartan sumarse en caso de seguir más días…

Lo dijo el líder de los taxistas públicos en el Quindío Juan Carlos taxistas quien señaló que el malestar de los transportadores públicos no sólo radica en las plataformas digitales, sino también en el poco actuar de las autoridades con la informalidad que es un problema generalizado en todo en el país, del que ni Armenia se salva.

El 65% de los contribuyentes pagó a tiempo el impuesto de vehículos automotores en el Quindío, en total la gobernación recaudo 13.482 millones de pesos por este concepto.

Caracol Radio continua con la serie mujeres protagonistas del Quindío escuche en la emisión de noticias de las 845 de la mañana la historia de una mujer emprendedora que aunque fue desplazada por la violencia en el sur del país hoy administra una de las reposterías más reconocidas en Armenia.

40 víctimas del conflicto armado y ex combatientes de grupos armados al margen de la ley en el Quindío estudian juntos y se forman en paz, convivencia, reconciliación y perdón, escuche la crónica de esta bonita historia en la emisión de noticias de las 945 de la mañana.

Hoy se destacarán a los mejores comerciantes del Quindío en la noche de los mejores que realiza la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, el evento se realizará a las 7 de la noche en el centro de convenciones de Armenia y contará con la presencia de Jaime Alberto Cabal Sanclemente presidente de Fenalco Nacional.

En deportes, los líderes de la barra Artillería Sur del Deportes Quindío se reunieron ayer con los jugadores del equipo milagroso en el estadio Centenario donde demostraron su apoyo incondicional y pidieron el compromiso de los mismos para lograr el anhelado ascenso a la primera división, habrá que esperar porque el mismo ejercicio se hizo en enero y luego se presentaron varios disturbios.