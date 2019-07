Boyacá está produciendo aromáticas tipo exportación para enviar a EE.UU

Boyacá, es el departamento con mayor vocación agrícola del país, pero busca renovar sus campos para potencializar la producción de alimentos tipo exportación.

El departamento arrancará llevando a los estados unidos, albahaca orgánica, romero, tomillo, laurel, producida en predios boyacenses, cultivada en Sutamarchán, Boyacá.

“El ICA, Instituto Colombiano Agropecuario, como autoridad sanitaria del país tiene la misión y para este efecto ha generado la normatividad que reglamentar el registro de los productores, las empacadoras y los exportadores de vegetales para consumo en fresco que pretendan explotar sus productos. En Boyacá, se ha venido incrementando la siembra y la comercialización de hierbas aromáticas, uno de los núcleos de producción que se están implementando en Vila de Leyva y Sutamarchán, en la zona de alto Ricaurte, donde se han venido estableciendo este tipo de cultivos, de manera orgánica”, sostuvo en Caracol Radio el director del ICA Regional Boyacá, Herberth Matheus.

Matheus explicó que se trata de “productores con capital privado, que han venido estableciendo sus áreas de cultivo en esta zona de Boyacá, e inicialmente hemos podido concretar un trabajo con el sector productivo de Sutamarchán donde registramos una empresa empacadora de albahaca para exportación a los Estados Unidos y a otros mercados internacionales”.

Agregó que buscando el desarrollo en la producción de plantas aromáticas “por esta razón, y una vez cumplidos los requisitos, el ICA entregó el registro a la planta empacadora de aromáticas para exportación en fresco, a la empresa CI ECOEXPORT S.A.S. El ICA realizó las visitas de registro a la planta ubicada en el municipio de Sutamarchán, convirtiéndose en la primera planta registrada ante el ICA en el departamento de Boyacá”.

Explicó que lo anterior se llevó a cabo “en cumplimiento de la resolución del ICA 0448 de 2016, en la cual esta empresa obtuvo el registro como empacador, y empieza a recibir el producto de predios registrados, propios y de terceros para poder hacer la pos cosecha y adecuación de la normatividad especial, para que los productos lleguen al mercado intencional”.

En la actualidad, Boyacá “cuenta en este primer ejércitos, el registro con 10 predios productores, y una empresa empacadora exportadora de aromáticas”, indicó el director regional del ICA.

Concluyó que “el ICA hace seguimiento posterior no solo de registro, sino en el seguimiento posterior para garantizar la calidad sanitaria de los productos, y las exigencias de la inocuidad, que estos productos no le hagan daño al consumidor, que sean consumidos por las amas de casa, familias colombianas y del extranjero con la tranquilada de que no les van a causar daños a su salud”.