Docentes de Santa Marta protestan por incumplimiento en pago de retroactivo

Con la ‘Operación Cobremos’, los docentes están protestando en los alrededores de la Alcaldía de Santa Marta porque desde el mes de enero están esperando el pago del retroactivo salarial del año 2019, que por ley les corresponde, pero no les han girado.

La manifestación está generando anormalidad académica para más de 85.000 estudiantes de los colegios públicos, que solo están recibiendo tres horas de clases diarias porque los maestros salen a las calles a protestar.

“El dinero que nos adeudan está en manos de la Administración Distrital y no lo han pagado por falta de voluntad, no pueden desconocer que los docentes tenemos unos derechos y por eso no entendemos la demora con el pago de los retroactivos”, dijo la presidente del Sindicato de Educadores del Magdalena, María Ceballos.

Leer: En los últimos 60 años 1.579 docentes fueron asesinados en Colombia

Los docentes aseguran que la protesta también es por el deterioro del servicio de salud que reciben a través de la Clínica General del Norte, el precario estado de la infraestructura en los colegios, la implementación de la jornada única, el retraso de años en el nombramiento de docentes y personal administrativo, el pago de otras deudas históricas y la no instalación de la mesa de negociación con la Alcaldía.