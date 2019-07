Líder de barra Los del Sur se declara inocente de causar aborto a exnovia

Un fiscal de Medellín imputó cargos por el delito de aborto sin consentimiento a Felipe Muñoz, líder de la barra Los del Sur, seguidores de Atlético Nacional, del cual se declaró inocente.

En este caso, el procesado, también baterista del grupo musical Tres de Corazones, fue denunciado por su expareja sentimental quien asegura que el señor Muñoz es responsable del delito que le fue imputado.

Sin embargo, en reiteradas oportunidades Felipe Muñoz ha expresado públicamente su inocencia y de nuevo dijo que confía en las instituciones judiciales para que le restablezcan su buen nombre.

“Acá estoy dando la cara, como lo hago siempre. Se me acusa de causar aborto sin consentimiento a una persona, pero yo creo en la justicia, yo soy una persona de valores y respeto y siempre lo demuestro, por eso confío en que la justicia me ayude a demostrar que soy inocente”, se describió el señor Muñoz.

Durante la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, a la que no asistió la víctima, el juez se abstuvo de enviar a prisión al procesado por lo que ahora se podrá defender en el juicio oral gozando de su libertad.

“Desconozco los motivos por los cuales se me señala, pero soy respetuoso de las instituciones, pero sí quiero dejar claro que este es un tema que no involucra a la organización barrista del Nacional y pido que no se vincule ni a la barra ni al grupo de rock, este es un tema personal, más allá de la conducta de la que se me señala, hay 22 años de buen comportamiento como barrista”, concluyó el joven músico y seguidor de Atlético Nacional.

