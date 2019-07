(Video) Cedió el puente Gaviotas- 13 de Junio en Cartagena

Crónica de un accidente anunciado. Así calificaron vecinos y conductores la situación del puente que comunica a los barrios Gaviotas y 13 de junio en Cartagena, donde en las últimas horas un furgón que transportaba productos cárnicos, quedó incrustado sobre la vieja construcción. La situación fue tensa y por poco se pierde la vida de sus ocupantes.

"Veníamos suave, pero como el camino estaba muy estrecho el vehículo se volteó y por poco caemos al canal. La gente me tuvo que ayudar a salir, por fortuna estoy vivo", contó uno de los ocupantes del carro involucrado en el accidente.

Con palos, piedras y llantas, vecinos del sector impiden el tránsito de automotores, por el momento hay un fuerte trancón y la grúa del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) que pretendía llevarse el carro fue devuelta por la airada gente.

"Esta es la muestra de lo que tanto estábamos advirtiendo hace dos años. No vamos a permitir que pase un solo vehículo más si no arreglan el puente, no queremos que suceda una tragedia, el pueblo está reclamando algo justo", aseguró Remberto Montes, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Gaviotas a los micrófonos de Caracol Radio.

"Es una lucha que hemos dado desde hace mucho tiempo, estamos dispuestos a soldar una baranda para impedir que suceda algo trágico. Este accidente donde se vio involucrado el carro es solo una razón de tantas que hay para proceder. Exigimos la presencia del mandatario distrital porque ya estamos cansados de tantos pañitos de agua tibia", manifestó José Iglesias, líder y vecino del sector.

Los manifestantes piden la presencia del alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira, para que dé respuesta sobre cuándo se van a iniciar las obras de rehabilitación de esta estructura.

El Sistema Integrado de Transporte Masivo, Transcaribe, manifestó que debido a la protesta la ruta X101 San José de Los Campaños - 13 de Junio - Gaviotas - Centro, realiza un desvío por el supermercado Megatiendas para ingresar a Las Gaviotas.