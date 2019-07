Asamblea de Bolívar evaluará el estado de las reservas naturales

En sesión ordinaria en la Asamblea de Bolívar, el diputado del partido Cambio Radical, Manuel Berrio Scaff, presentó una proposición para la realización de una Audiencia Pública en el corregimiento de San Pedro Consolado, jurisdicción de San Juan Nepomuceno, para abordar el estado actual de las reservas naturales en el Departamento de Bolívar, además de atender de manera directa la escasez de agua y la deforestación descontrolada que se viene dando.

San Pedro Consolado es una comunidad al norte del departamento. Cuenta con 500 familias y 3.000 habitantes. Sus pobladores reclaman mayor presencia e inversión del Estado porque a pesar de tener un gran valor por su ecosistema natural y la presencia de flora y fauna protegida como el Titi Cabeza Blanca, el Mono Colorado y las Mariposas Azules, no cuentan ni siquiera con el mínimo vital de agua que debería tener un colombiano.

Esta situación fue conocida por el diputado Berrio, quien visitó el corregimiento luego de recibir una carta enviada por Julio De Oro y Noraida Yepes, presidente de la Junta de Acción Local y Secretaria de la veeduría ‘Despierta San Pedro’ respectivamente.

Los líderes comunitarios que preocupados ante la grave deforestación de algunas de las reservas de bosque nativo solicitan la intervención de las entidades gubernamentales ante el permanente silencio de la Alcaldía de San Juan Nepomuceno.

Aunque es un corregimiento rico en naturaleza, no tiene agua. La comunidad está obligada a abastecerse del preciado líquido por medio de dos pozos subterráneos de agua salada, los cuales no cuentan con las medidas sanitarias mínimas para el consumo humano. Los pobladores de San Pedro Consolado consumen el agua de estas fuentes no potables cargadas de altas cantidades de sodio y adicionalmente, cada familia, recibe cinco ‘latas’ de un carro-tanque dos veces por semana.

Para el diputado Berrio, esta es una cifra alarmante para la subsistencia de una familia que en promedio cuenta con seis integrantes, quienes deben elegir entre cocinar, beber agua o bañarse. “Como profesional en finanzas que soy, los invito a que saquemos un promedio de cuánta agua recibe cada familia: una lata tiene 20 litros. Cinco latas son 100 litros. Cinco latas 2 veces por semana son 200 litros de agua. Al mes sería un total de 800 litros o 0,8 metros cúbicos, es decir menos de un metro cubico de agua por familia”, expresó luego de su visita de inspección al corregimiento.

Deforestación de los bosques nativos por apropiación de las reservas naturales

En San Pedro Consolado existen 4 reservas naturales de gran área: Las Tinas con 89 hectáreas, La Miquera con 11.5 hectáreas, Monteviejo o Marsella con 12 hectáreas y Las Trancas o Reservoreo con 3 hectáreas.

Una zona de protección especial por la alta biodiversidad del lugar pero en donde algunos pobladores y miembros ajenos a la comunidad, aparentemente con el apoyo hasta de servidores públicos, están deforestando las reservas y bosques para cultivar hortalizas y hacer sus viviendas.

Justamente en la reserva Las Trancas se ha llegado al extremo de descubrir que un poblador alega que ese predio es de su propiedad y ya ha instalado hasta una cerca eléctrica en la avenida principal del pueblo sin ningún tipo de cuidado para evitar accidentes con los ciudadanos y niños que transitan por el lugar.