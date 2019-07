Defensoría del pueblo presentará tutela por hacinamiento en CAI de Policía

Con una acción de tutela, la Defensoría del Pueblo del Quindío busca parar la vulneración de los derechos humanos de los detenidos en los CAI de La Policía, que están con un hacinamiento mayor al 100%

Y es que de acuerdo con la defensora del pueblo en esta parte del país Luisa León, teniendo en cuenta que ya existe una tutela que prohíbe a las cárceles recibir más presos de los que tienen y que las capturas de la policía no se detienen, a los CAI no les cabe un detenido más y las condiciones en las que se encuentran no son las más adecuadas.

Añadió que por eso se emprendieron acciones judiciales, que involucra a la gobernación del Quindío y a las alcaldías, para que se tomen medidas ante la situación actual de hacinamiento.

Se espera que las medidas surtan efecto, pues es claro que el sólo hecho de estar más de 36 horas detenido en un CAI, ya se configura como una violación a los derechos humanos.