Polémica por mural que rinde homenaje a la cultura turca en Concejo Armenia

No para la polémica en Armenia, por el mural hecho en el archivo municipal que le rinde homenaje a la cultura árabe…

Y es que las opiniones entre varios concejales de esta ciudad están divididas, por ejemplo, para el concejal Luis Guillermo Agudelo, la pintura del sultán y los globos aerostáticos como obra de arte es espectacular, sin embargo, considera que su significado es un despropósito, pues mucho o nada tiene que ver con la cultura cafetera de la región, más aún cuando se plasma en un edificio público que guarda parte de la historia de la ciudad.

Por su parte el concejal Rodrigo Castrillón quien defiende el mural, sostiene que el mismo obedece a las buenas relaciones de hermandad que existen entre el presidente del concejo Diego Torres Vizcaíno y el gobierno turco, con el que según Rodrigo Castrillón hay posibilidades de obtener recursos mediante recursos que se pueden jalonar.

Entre tanto el presidente del concejo Diego Torres Vizcaíno señaló que el mural es la respuesta a un artista quindiano que pidió permiso para su elaboración… y aprovechando los lazos de hermandad generados con Turquía se le pidió que hiciera algo relacionado con la cultura árabe.

Sin embargo, para otros cabildantes no justifica que el presidente del concejo haya procedido a título propio con la elaboración de un mural, que no representa para nada la cultura de la región, aduciendo las buenas relaciones con el gobierno turco, pues las relaciones internacionales no se retribuyen con murales de otras culturas y menos en infraestructuras públicas.