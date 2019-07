Miércoles 10 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Están disparadas las consultas por temas relacionados con salud mental en el Quindío, en lo que va del año, 10.000 personas han consultado al psicólogo, en el país son más de 800mil las consultas.

El doctor Javier Quintero, médico experto en asuntos de salud mental de la EPS Medimás dijo que factores económicos, depresión, problemas sentimentales son las causas más frecuentes por la que se suicidan las personas, manifestó que el mundo digital también está provocando aislamiento y problemas de salud mental entre los ciudadanos.

No para la polémica en Armenia, por el mural hecho en el archivo municipal que le rinde homenaje a la cultura turca

Y es que las opiniones entre varios concejales de esta ciudad están divididas, por ejemplo, para el concejal Luis Guillermo Agudelo, la pintura del sultán y los globos aerostáticos como obra de arte es espectacular, sin embargo, considera que su significado es un despropósito, pues mucho o nada tiene que ver con la cultura cafetera de la región, más aún cuando se plasma en un edificio público que guarda parte de la historia de la ciudad…

Por su parte el concejal Rodrigo Castrillón quien defiende el mural, sostiene que el mismo obedece a las buenas relaciones de hermandad que existen entre el presidente del concejo Diego Torres Vizcaíno y el gobierno turco, con el que según Rodrigo Castrillón hay posibilidades de obtener recursos mediante recursos que se pueden jalonar.

Entre tanto el presidente del concejo Diego Torres Vizcaíno señaló que el mural es la respuesta a un artista quindiano que pidió permiso para su elaboración… y aprovechando los lazos de hermandad generados con Turquía se le pidió que hiciera algo relacionado con la cultura árabe.

2400 toneladas de basura ha recolectado Empresas Públicas este año en Armenia, según el gerente de EPA Jorge Iván Rengifo la mayoría de los residuos sólidos son recolectados en lugares no adecuados y en los horarios no estipulados por la falta de cultura ciudadana, en los últimos dos años han logrado recuperar 41 puntos críticos de basura.

Desde el ministerio de cultura advierten que la declaratoria del paisaje cultural cafetero otorgada por la Unesco podría estar en riesgo si en esa región se permite la mega minería.

En la más reciente Comisión Intersectorial del Paisaje Cultural Cafetero que se cumplió en la ciudad de Bogotá, la ministra de cultura Carmen Inés Vásquez le dijo a los gobernadores del eje cafetero que la situación de Salento es similar a la de Cartagena, porque si en la heroica no se da la demolición de un edificio, se perdería la declaratoria de ser patrimonio de la humanidad. Lo mismo podría pasar con la derogatoria del PCC si en Salento o en cualquiera de los cuatro departamentos se permite la mega minería

Polémica en el municipio de Calarcá, por un video que circula en redes sociales donde La concejal Jennifer Molina del Centro Democrático denunció que las directivas de esa colectividad en cabeza del ex secretario de presidencia de Álvaro Uribe, Bernardo Moreno se reunía con el pre candidato a la alcaldía de ese municipio Gonzalo García que es apoyado por el partido liberal

La edil asegura que la reunión en el club Quindío de Calarcá se cumplía sin contar con los militantes pero lo más grave es que el centro democrático tendría candidato propio para la alcaldía del segundo municipio del departamento, el encuentro fue suspendido ante la molestia de varios integrantes de esta colectividad.

Hoy empresas Públicas del Quindío va a presentar los estudios de las obras que se deben realizar, para recuperar el acueducto de Montenegro Quindío…

Para eso se va a adelantar una junta directiva de Empresas Públicas del Quindío, desde donde se espera se presenten los diseños de las obras tendientes a la recuperación de la acequia, que fue afectada en gran proporción por 14 derrumbes producto de la última ola invernal…

El alcalde de Montenegro Álvaro Hernández, quien destacó que aunque por ahora se les ha estado garantizando el servicio de acueducto a los habitantes de la localidad a través del grifo, se requieren soluciones de fondo.

Con una acción de tutela, la Defensoría del Pueblo del Quindío busca parar la vulneración de los derechos humanos de los detenidos en los CAI de La Policía, que están con un hacinamiento mayor al 100%

Y es que de acuerdo con la defensora del pueblo en esta parte del país Luisa León, teniendo en cuenta que ya existe una tutela que prohíbe a las cárceles recibir más presos de los que tienen y que las capturas de la policía no se detienen, a los CAI no les cabe un detenido más y las condiciones en las que se encuentran no son las más adecuadas, por eso se emprendieron acciones judiciales, que involucra a la gobernación del Quindío y a las alcaldías, para que se tomen medidas ante la situación actual de hacinamiento.

El secretario de gobierno de Armenia, Jota Domínguez dijo que ellos son capaces de recuperar el espacio público que está invadido de vendedores ambulantes no solo en el centro de Armenia sino en sectores como la calle real y el parque fundadores

El funcionario agregó que el problema es que muchos vendedores no quieren aceptar el traslado a los lugares dispuestos para tal fin como el centro comercial del café, la placita campesina y la central minoristas, sin embargo los vendedores aducen que en esos lugares no con competitivos y aún no están terminados y funcionando como se debe

19 proyectos de emprendimiento del departamento del Quindío se podrían beneficiar de la convocatoria del fondo emprender del Sena que busca entregar capital semilla por 2400 millones de pesos a ideas de negocios en temas de agroindustria, comercio, turismo y economía naranja

Néstor Jiménez Serna director encargado del Sena Quindío invitó a los emprendedores aprovechar esta oportunidad para sacar adelante su negocio porque no solo son recursos sino también capacitación para los emprendedores, la convocatoria está abierta hasta el 24 de julio.

En el departamento del Quindío hay actualmente 36 ex combatientes de grupo armados al margen de la ley que hace parte del proceso de reincorporación y normalización, de los cuales 14 residen en Armenia, la idea es que los gobiernos locales garanticen para esta población acceso al sistema de salud, educación y servicios básicos necesarios.

Aún le deben la prima de servicios a las manipuladoras del PAE. Así lo dijo el secretario departamental de educación Francisco Javier López, quien destacó que, aunque ya les pagaron los salarios atrasados de mayo y junio, aún deben las primas…

300 adultos mayores de Armenia completaron más de un mes sin recibir los servicios de los centros de atención a esta población por problemas de habilitación de los lugares donde eran atendidos

El secretario de desarrollo social Alber Quintero manifestó que los centros día Galilea y Génesis están suspendidos porque no cumplían con la norma para atender a los abuelos, por eso mientras se adelantan las adecuaciones algunos de los adultos fueron reubicados en otros centros a la espera de reanudar estos programas en un mes.

La liga de futbol del Quindío califica como insólito el poco acompañamiento policial en las canchas contiguas al aeropuerto El Edén.

A propósito de los contantes hurtos a vehículos en esa zona del Quindío, el presidente de la liga de futbol Oscar León Ortiz dijo que su gestión es deportiva, y aunque se ha pedido el acompañamiento de la autoridad policial, esta responde que no hay como hacerlo ante la falta de personal.

Con la presencia de expertos nacionales e internacionales, el centro de convenciones de Armenia es hoy epicentro de cuarto foro de derechos humanos, donde se hablará de paz, reconciliación, líderes sociales entre otros temas, espere información en la emisión de noticias de las 845 de la mañana.

Los juegos nacionales 2023 deben ser la excusa para revivir los juegos deportivos departamentales y para fortalecer las ligas de la región, así lo manifestaron varios diputados y concejales durante la sesión conjunta de ambas corporaciones.