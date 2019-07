Institución Educativa de Fredonia paraliza actividades en Cartagena

A las calles se fueron cientos de alumnos pertenecientes a la Institución Educativa de Fredonia, en protesta por el cambio de la rectora Marga Luz Gómez, reconocida en la comunidad por el buen trabajo durante varios años a cargo del plantel.

Con megáfono y pancartas, niños y jóvenes recorrieron las calles del barrio como una señal de resistencia ante la decisión tomada por las autoridades distritales, y que tiene paralizadas las actividades en el colegio.

"Queremos que nos respeten nuestros derechos porque cambiaron muy rápido y no nos informaron. Creemos que es una falta de respeto para nosotros, nos dejaron sin rector para mandar a una persona que tiene antecedentes malos, entonces por eso queremos el cambio, que no se repita la misma historia porque otros rectores han venido manejando mal el dinero y hemos quedado completamente en la quiebra. No vemos físicamente el resultado y los recursos que nos envían para la institución", manifestó Anderson David, personero estudiantil.

De acuerdo a los mismos padres de familia, el funcionario que llegaría a ocupar el cargo es Jorge Acevedo Correa, cuya hoja de vida a juicio de los acudientes, no tiene el mejor pasado y afectaría la buena dinámica que han tenido en los últimos años.