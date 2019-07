Sin faenas se quedaron los pescadores en el sur del Atlántico

Los pescadores del sur del Atlántico padecen crisis alimentaria por la falta de peces en los cuerpos de agua, que son la base de su sustento diario. Se trata de más de 200 pescadores del sur del Atlántico, quienes aseguran que se quedaron sin peces en el embalse del Guájaro.

Según uno de los afectados la situación se agrava porque con la falta de lluvias tampoco han podido sembrar como otra alternativa para garantizar su alimentación.

“No hay pesca, tampoco trabajo en el campo porque este verano ha sido fuerte. Tengo dos hijos y me preguntan ¿papi qué trajiste? y les llevo solo dos pescados que no alcanzan para nada”, señala Bolívar López

Los pescadores del municipio de Luruaco desesperados se tomaron la sede de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico con el fin de solicitar la intervención de las autoridades.