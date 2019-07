Bloquean vía la soberanía en forma de protesta

En las últimas horas se presentó el bloqueo de la vía de la soberanía, que conduce desde Norte de Santander hacia Arauca y Boyaca. Marín Estrada, es habitante del kilómetro 39+450, en el sector de matelata en la vereda la compañía, allí protagonizó un bloqueo de la ruta de acceso.

Según el labriego, el mal estado de la vía se encuentra afectando sus labores, por lo que se vio obligado a ejercer esta protesta, exigiendo además al Estado colombiano que compre su predio para poder salir de este sector.

Manifestó también que el mal estado esta vía nacional genera problemas en la salud de quienes habitan en la residencia, ya que el polvo que queda en medio del recorrido afecta sus vías respiratorias, teniendo en cuenta que el hombre vive al pie de la carretera.

“Yo soy el dueño de aquí del predio, de esta finca. Yo siempre he buscado la solución y he tenido la amabilidad que me compren, de llegar a un acuerdo. Yo quiero que nos solucionen el problema a todos, empezando por los conductores, yo me coloco en los zapatos de ellos, me están colaborando y me están pagando para arreglar la carretera, pero no es el hecho de que ellos estén pagando lo que Invías está guardando”, resaltó Estrada.

El bloqueo ha afectado el servicio de carga pesada, y transporte público. Sin embargo, el paso de ambulancias continúa habilitado.