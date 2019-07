Un barranquillero entre los más valiosos de las Futuras Estrellas de la MLB

El lanzador colombiano, Luis Patiño, prospecto de los Padres de San Diego, tuvo una impresionante actuación, en plan de relevo, en el Juego de las Futuras Estrellas, trabajando 1.2 entradas, con dominio de sus comandos de picheo, rematando su actuación con una recta de 98 millas que no pudo batear, Joe Adell.

Con un nuevo formato, el juego concluyó empatado a 2 carreras por bando en 8.0 entradas entre la Ligas Nacional y Americana en el “Progressive Field” la casa de los Indios de Cleveland.

Colombia estuvo representada por Luis Patiño (Liga Nacional) y Ronaldo Hernández (Liga Americana), en el séptimo episodio se presentó el histórico duelo entre los compatriotas, el joven lanzador con la tranquilidad de un veterano se llevó con un “slider” profundo al bateador.

En la octava entrada se aplicó la modalidad de la muerte súbita (corredor en segunda sin outs), el colombiano Patiño sacó nuevamente a relucir su casta como lanzador élite dominando a Jorge Mateo y Luís Robert, con elevados al jardín central.

El escenario quedó dispuesto para el enfrentamiento entre el colombiano Patiño (#3 de Padre de San Diego) y Joe Adell (#1 en todo el béisbol), el derecho criollo cerró el juego con un rectazo de 98 millas que dejó viendo un chispero al futuro grandes ligas.

Al termino del juego el colombiano declaró a los medios: “De verdad me sentí emocionado cuando me subí al montículo, pensé que no iba a lanzar, estaba de último, cuando me dieron la oportunidad, solo me dije, disfruta esto, esto es lo que te gusta a ti, demuestra de dónde vienes, de que estás hecho”. “y eso fue lo que hice cuando me monté ahí, disfrutar de este maravilloso juego y dar lo mejor de mí”.

Luis Fernando Patiño tiene 19 años de edad, nació en el barrio San José en Barranquilla, se formó en la escuela del reconocido entrenador colombiano, Alfredo “Docty” Jiménez, luego pasó al Club la Victoria, el scout nacional, Andrés Cavadía lo firmó con los Padres de San Diego.

El segundo colombiano en el juego, Ronaldo Hernández (prospecto #7 de Rays de Tampa) de Sincerín (Bolívar), tuvo dos turnos oficiales, línea a tercera base en el sexto, ponche tirándole ante su compatriota Patiño en el séptimo.

Colombia sigue demostrando que es el país de mayor evolución y desarrollo en el béisbol de América Latina luego de las reconocidas potencias: República Dominicana, Cuba y Venezuela.