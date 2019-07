Defensa propia, alegan implicados en lanzar perro de un piso 10 en Medellín

Asombrados quedaron los vecinos de una unidad residencial del barrio Rodeo Alto en Medellín, al ver caer un perro pitbull desde un piso 10, quien falleció en el sitio.

Al principio se indicó que en medio de una discusión el perro había mordido a su amo y este en un momento de ira, lo arrojó por el balcón.

“El canino muerde al propietario y el en su enojo lo lanza por la ventana desde un piso décimo”, dijo el capitán Carlos Rojas, subcomandante de la estación de Policía de Belén.

Los implicados dieron su versión en el canal local Telemedellín y señalaron que nunca hubo una discusión de la pareja y que el hombre lanzó el perro, debido a que el animal le estaba causando heridas y no sabían cómo controlarlo.

“Mi novia y yo nos disponíamos a sacar los perritos, mientras ella se estaba organizando yo le estaba poniendo el bozal al otro perro y de una forma muy violenta reaccionó y se encegueció, me siguió por toda la casa, hasta que me empezó a morder las rodillas y después me agarro la mano, se me pegó de la mano”, dijo uno de los dueños del pitbull.

También indicaron que el canino tenía antecedentes violentos, debido a que había mordido a otras personas y mascotas de la unidad.

No es la primera vez que pasa este hecho en Medellín, en 2015 ya habían lanzado un pastor alemán desde edificio del barrio tricentenario.