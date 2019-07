Cartagena tiene 78 puestos de votación habilitados para inscribir la cédula

Desde el próximo 8 de julio y hasta el domingo 14, los cartageneros podrán inscribir su cédula en los 78 puestos de votación habilitados para sufragar y que aún tienen cupo, en las tres localidades pertenecientes al Distrito de Cartagena.

Los puestos de votación que no aparecen en la lista dada a conocer por la Misión de Observación Electoral (MOE) no van a recibir nuevas inscripciones porque alcanzaron su capacidad máxima. Si los ciudadanos deciden no inscribir la cédula en los nuevos puestos votarán en el mismo en el que lo venían haciendo sin ningún inconveniente.

De otro lado la administración distrital dio a conocer que a través de una incorporación presupuestal aprobada por el Concejo ya se cuenta con los recursos para contratar el operador logístico y garantizar el cumplimento de un buen proceso el día del debate electoral.

El gobierno local también manifestó que durante 2019 el proceso de escrutinio, luego de las elecciones, no se realizará en escenarios deportivos ya que se encuentran en adecuaciones para los Juegos Deportivos Nacionales.