Alcalde plantea liquidar Tránsito

En su tradicional Facebook Live, el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, lanzó una inusual propuesta y es que se liquide la Dirección de Tránsito, y se cree una nueva entidad.

Según Hernández Tránsito no se puede recuperar, "eso no se repone de deudas, allá trabajan, algunos no todos, bandidos que no se deja corregir, se la pasan pidiendo plata, y poniendo cepos donde no hay que poner".

Dijo que la nueva entidad funcionaría sin menos burocracia y que los trabajadores serían escogidos por méritos, "una entidad con muchas más responsabilidades, los empleados entrarán por su propia cuenta y sin recomendaciones políticas, porque eso allá hay un lío de recomendados de la madre".

Contrato para denunciar

El alcalde Hernández en su intervención además denunció un contrato celebrado entre el Concejo de Bucaramanga y Dania Marcela Álvarez Prada, quien sería la hija del Procurador Provincial, Yamil Álvarez.

La irregularidad, según Hernández, es que el Procurador es el encargado de supervisar al Concejo.

"Es el contrato 117, ella está contratada para prestar servicios profesionales como abogada en acompañamiento y asesoría a procesos jurídicos y administrativos". Le voy a enviar una carta al Procurador General, porque esto da para destitución", aseguró Hernández.