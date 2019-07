Denuncian al alcalde de Cota por fraude procesal

La denuncia que se presentó ante la Fiscalía afirma que el alcalde Carlos Moreno se habría prestado para hacer un video donde aparece el ex Presidente del Concejo del municipio, Miguel Albinci, asegurando que en la administración pasada se pagaron coimas en contratos y se cometieron diversos actos de corrupción.

Según Néstor Orlando Guitarrero, ex alcalde de Cota, el propósito de ese vídeo es un chantaje para que desista de su candidatura “Hacen matoneo moral en contra mía y la de mi familia, montajes judiciales y me mandan a decir que si desisto de mi intención a la alcaldía de Cota, desmontan todas las denuncias, que me han venido montando, dicen que tienen un equipo muy grande y recursos para acabar conmigo, pero no voy a permitir ese chantaje” afirmó al poner las denuncias pertinentes.

Guitarrero ratificó que no desistirá de su aspiración y que la divulgación de ese vídeo se hizo para favorecer la campaña de Oliver Franco, cuñado del actual alcalde.