Un motociclista murió tras chocar con bus incinerado en la vía a la Costa

En hechos que son materia de investigación se trata de establecer las causas del accidente de un motociclista que chocó contra un bus incinerado.

Según se pudo establecer el bus de la empresa Rápido Ochoa, se incendió por fallas eléctricas muy cerca de una Unidad militar, pero no fue retirado inmediatamente, por lo que algunos testigos advirtieron que no había señalización y por tal razón el motociclista no lo vio y se fue de frente contra la parte trasera del bus, falleciendo en el sitio.

La víctima fue identificada como Efraín Elías Cardozo, joven de 22 años de edad, quien estudiaba topografía, trabajaba en Cáceres, pero vivía con sus familiares en el municipio de Caucasia.

Sin embargo, la capitán Karina Londoño Hidalgo, comandante encargada de la Policía de Carreteras en Antioquia, dijo en diálogo con Caracol Radio que el bus si tenía señalización, pero lo difícil de la visibilidad hizo que quizás el conductor no viera el automotor que estaba a un lado de la vía.

“Un choque con el vehículo que se había incinerada colisionando la motocicleta conducida por el señor Efraín Elías Cardozo se encontraba personal de la empresa, lo otro es materia de investigación. El vehículo se encontraba a un costado de la vía, estaba señalizado, poca visibilidad en el momento, se señalizó, se trató lo mejor posible, pero fue imposible removerlo porque se encontraba incinerándose, no se pudo mover”, dijo la Capitán Londoño Hidalgo.

Insistió que la grúa no tuvo la posibilidad de mover el vehículo en ese momento y por eso sólo se pudo hacer 7 horas después.

En otro hecho, en jurisdicción de esta misma población del Bajo Cauca, un motociclista se salvó de morir, luego de que se le partieran el cardán a una tracto mula y chocara contra él, dejándole laceraciones y algunas fracturas, nada de gravedad.

El joven motociclista fue atendido en el lugar y trasladado a un centro asistencial.