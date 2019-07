Empresas de Cartagena deberían generar más empleos contra la informalidad

Con la citación a la gerente de Espacio público, Natalia Echeverry, se cumplió la audiencia en el concejo de Cartagena para organizar y reglamentar las políticas de ocupación de espacios públicos acorde con el Plan de Desarrollo Nacional y se le exigió a la administración distrital mayor compromiso y a los gremios económicos más colaboración.



Con la coordinación de Rafael Meza Pérez y las ponencias de César Pión, Javier Curi Osorio y Duvinia Torres Cohen, se escuchó a la representante de los comerciantes, Mónica Fadul, quien llamó la atención de los concejales para que se desarrolle un estudio de impacto fiscal, para quien utilice el espacio público pague por ello. Así mismo, la dirigente gremial, se refirió a las llamadas zonas de desarrollo Naranja, que se dan en predios privados. Pero tienen que reglamentarse de acuerdo al Plan especial de Manejo y Protección del Centro Histórico, PEM y al Plan de Ordenamiento Territorial, POT.



En la intervención de los concejales, César Pión González, de la bancada de la U, demandó una mayor colaboración de los gremios económicos para con la ciudad, ya que se le exige a la administración pública y a los concejales. Pero no se generan los empleos para disminuir la presencia de vendedores informales en las calles.



Ronald Fortich del movimiento ciudadano Por una Sola Cartagena, solicitó a la gerencia de Espacio Público la revisión de los censos originales que reposan en la Contraloría y Procuraduría, sobre confianza legítima a vendedores informales, ya que tiene conocimiento que se están entregando certificaciones de confianza legítima sin orden judicial y sobre el particular está preparando un debate.



A su turno, Javier Curi Osorio, de la bancada liberal llamó la atención a la administración distrital para que haya una coherencia en la aplicación de las normas del espacio público, porque esta problemática ha convertido a Cartagena en una ciudad fallida. “Del espacio público depende el desarrollo local y aquí solo existen políticas represivas de la libertad y no se está garantizando el derecho al trabajo”.