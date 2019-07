Muchos drones y poca maquinaria en las vías afectadas del suroeste

Persisten las afectaciones por el pésimo estado en que se encuentran las vías que conectan a los municipios del suroeste de Antioquia y lo que más preocupa a los usuarios es que el concesionario Covipacífico, que tiene a su cargo el mantenimiento de las carretera, por ahora solo está usando drones para hacer monitoreo a movimiento de tierra, pero no ha llevado maquinaria amarilla a la zona.

“Corficolombiana es la (empresa) encargada de esas vías y no debe limitarse al uso de drones. La ANI,Invías, la Gobernación también deben entrar a operar. Covipacífico supervisa pero por seguridad no empiezan intervenciones; la Nación debe empezar a intervenir así como lo hacen con la vía al Llano, estamos a dos meses de la cosecha de café y no hay por donde transportarlo”, dijo Mauricio Herrera, director de la Unión de Transportadores, Utrans.

El directivo también confirmó el elevado nivel de afectación para las empresas de rutas intermunicipales algunas de las cuales han tenido que suspender el despacho de buses.

“Hemos estado muy afectados porque la operación ha disminuido, la operación ha bajado en más de un 50%, porque tenemos compromisos financieros fijos que no se están supliendo por los cierres parciales como totales”, agregó el señor Herrera.

Los dirigentes del gremio aseguran que están preocupados porque el próximo 10 de julio habrá cierre total durante todo el día en el kilómetro 7+500 – Bolombolo, la cual está sirviendo en la actualidad como vía alterna.

“No sabemos qué vamos a hacer, estamos afectados por todo lado; ahora van a cerrar las vías alternas, las que usamos para evacuar usuarios, también la van a cerrar para intervenir un puente en el km 7+500, en elpuente sobre la quebrada Río Verde”, concluyó el director de Utrans.