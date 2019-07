"Decían que tumbaríamos a Maduro": bolivarenses deportados de Venezuela

Con una gran ilusión de empezar una nueva vida que les permita salir adelante junto a sus familiares olvidando el horrible pasado, Germán Guillermo Espitia y Luis Fernando Rodríguez, regresaron a sus hogares ubicados en la ciudad de Cartagena, tras ser víctimas del régimen de Nicolás Maduro al estar presos durante tres años sin ningún tipo de justificación.

Los bolivarenses, de 35 y 54 años respectivamente, contaron a través de los micrófonos de Caracol Radio que sus detenciones se dieron bajo la realización de una simple requisa de rutina realizada por parte de las autoridades policiales venezolanas.

“Venía en una camioneta hacia el lugar donde estaba radicado. De repente detuvieron el carro y preguntaron quién no tenía cédula venezolana. Al responderles, me dicen que los acompañe, me llevan para la Dirección de Delincuencia Organizada y ahí me dejaron pasando muchas horas porque supuestamente hacía parte de un paquete del presidente”, aseguró Germán Espitia.

“Llegaron, me pidieron los documentos, y luego me dijeron móntese que ya regresábamos. Nos llevaron hacia una concentración policial, duramos 15 días en pleno sol en una azotea. No teníamos alimentos, solo nos daban comida una vez al día”, contó Luis Fernando Rodríguez.

Maltratos psicológicos

Si bien los trabajadores del centro policial donde permanecieron recluidos durante tres años no los agredieron físicamente, sí recibieron maltratos psicológicos, tanto, que los acusaban de querer atentar contra el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Teníamos maltrato psicológico. Cuando preguntábamos sobre nuestra situación nos decían que lastimosamente estábamos ahí por orden presidencial. Además nos afirmaban que cuando Maduro se acercara a nosotros era que nos iban a liberar. El apoyo de nuestras familias con quien hablábamos por teléfono fue muy importante para sobrevivir”, manifestó Espitia.

Luis Fernando Rodríguez sostuvo que después de la visita de Michelle Bachelet a Venezuela, se dio la noticia que tanto anhelaban. “Ese día, muchos nos fuimos en llanto, muchos no creían lo que estaba pasando hasta que nos montaron en unos buses para ir a tomar el avión hacia Colombia. Fue un momento muy feliz”, agregó.

Peticiones al gobierno

Empleo y sostenimiento económico, son las principales peticiones de estos dos bolivarenses residentes en Cartagena hacia el gobierno del Presidente de la República Iván Duque.

“Allá nos prometieron que Colombia iba a resarcir todo el daño y lo único que nos han dado son los viáticos para regresarnos a Cartagena. Incluso duramos dos días en Migración para que nos atendieran, necesitamos ayuda de un empleo principalmente porque llegamos a nuestro país a empezar de nuevo”, expresó Germán Espitia.