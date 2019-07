Por irregularidades, suspenden cuatro establecimientos en Cartagena

El Cuerpo Élite, Unidos por el Control Urbanístico, realizó un nuevo operativo en los barrios San Fernando y Alameda La Victoria, liderado por la inspectora Marina Villamil, de la Comuna N° 14, y el acompañamiento de la Dirección Administrativa de Control Urbano, la Secretaría de Planeación Distrital, el Establecimiento Público Ambiental (EPA), Distriseguridad, la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres, la Secretaría de Infraestructura, la Gerencia de Espacio Público y Movilidad, la Alcaldía Local N° 3 y la Policía Nacional.

Lavaderos de carros, talleres, carnicerías, bares y tabernas; fueron algunos de los establecimientos comerciales visitados, de igual manera, se realizó una identificación y verificación de obras en construcción.

Durante la actividad desarrollada en las Cra 80 E y 80 A, el Cuerpo Élite acompañó a la Inspectora de policía en la suspensión y sellamiento de cuatro establecimientos: una obra que no contaba con licencia de construcción, dos lavaderos de carros que no cuenta con uso de suelo y manejo de residuos y un taller que no cumple con planes de emergencia, rutas de evacuación y extintores.

Además, el Cuerpo Élite del Distrito pudo evidenciar que el sector recorrido tiene muchos establecimientos comerciales, que no cumplen con el uso del suelo. Algunas actividades desarrolladas en el sector se encuentran prohibidas de conformidad a lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial, tales como tabernas, discotecas y otras que se encuentran restringidas.

Datos de interés

- 10 establecimientos comerciales sin registro de publicidad exterior visual

- Se les suministró información y recomendaciones para su registro correspondiente.

- Se solicitó actualizar su documentación para la enajenación del proyecto al proyecto Neos Alameda La Victoria, verificación de la documentación vigente ambiental, plan de emergencia y atención a quejas de la comunidad por la contaminación auditiva.

- Difusión de las normas de conducta y convivencia ciudadana relacionadas al buen manejo de los residuos sólidos de las construcciones visitadas.

- Se visitaron lavaderos de carros a los cuales se les solicitó los permisos para su actividad.

- Sellamiento de un lavadero y taller de carros por no contar con los permisos ambientales.

- Se visitó carnicería en donde se verificó las actividades de manejo ambiental, trampas de grasa y vertimientos.

- Se coadyuvó al sellamiento de una vivienda en construcción por no contar con el PIN generador de residuos de demolición y encontrarse arrojados en la vía pública.

- Se revisó tramo de la canaleta del barrio San Fernando que se encuentra ubicada detrás de Gestión Salud, en la cual se evidencia alto riesgo para la comunidad por falta de mantenimiento y exceso de maleza que ha crecido dentro de la misma. Las estructuras de concreto que tiene esta canaleta para el tránsito peatonal se encuentra deteriorado.

- En el sector visitado se evidenció mal manejo del espacio público por parte de las obras en construcción, quienes utilizan las zonas peatonales para la disposición de escombros y materiales de la obra.

- Los andenes de la zona visitada han sido convertidos en ramplas vehiculares, lo cual dificulta el tránsito de personas con movilidad reducida, ancianos y la ciudadanía en general