Organización de mujeres pide seguridad a líderes sociales en Bolívar

La mesa del Movimiento Social de Mujeres de Cartagena y Bolívar, hace un llamado enérgico a todas las autoridades nacionales y de manera especial a la Gobernación de Bolívar y Alcaldía de Cartagena, para que le pongan FIN a las amenazas y asesinatos de líderes y lideresas sociales, garantizando seriamente su seguridad física y psicológica y desmantelando las bandas de auspiciadores, promotores y ejecutores de estos viles asesinatos y constantes amenazas.

Los asesinatos de líderes y lideresas son ampliamente conocidos por todo el país y por todas las autoridades, cada día hay nuevas y reiteradas amenazas como la de Merly Peluffo de El Carmen de Bolívar y Yirley Velazco, lideresa del Salado, pueblo de Montes de María masacrado por paramilitares, que apenas empieza a superar el profundo dolor de esa tragedia.

En Cartagena, hay más de 29 líderes amenazados, entre esas 12 mujeres lideresas sociales - que su único pecado ha sido trabajar por el bienestar de las comunidades, ¿a quién no le conviene que las comunidades de Cartagena y Bolívar progresen?, ¿quién está detrás de estas amenazas? ¿A quién no le conviene que se acabe la corrupción? ¿A quién no le interesa los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTI sean una realidad? ¿Quienes quieren impedir que los acuerdos paz se desarrollen en el territorio cartagenero y bolivarense?

"Señor Gobernador Dumek Turbay, señor Alcalde Pedrito Pereira, ustedes son los comandantes de todas las fuerzas de seguridad en el territorio, y ya sin la existencia de la FARC como guerrilla, esperamos que se garantice la vida e integridad de estas personas amenazadas", dice la organización.

Por otra parte, las lideresas amenazadas, han manifestado que las medidas de seguridad tales como los chalecos antibalas no se ajustan a las condiciones físicas de las mujeres, pues están diseñados para hombres, por ello y ante la cantidad de mujeres amenazadas que requieren el uso del chaleco, les solicitamos diseñar chalecos más livianos y anatómicamente femeninos. Esto hace parte de una de las medidas de la incorporación del enfoque de género en la seguridad y salvaguarda de la vida de las lideresas.

Las mujeres de la Mesa del Movimiento Social, estamos en veeduría constante para que los derechos de todos y todas sean una realidad en el territorio.

La mesa está integrada por 15 redes y plataforma de organizaciones de mujeres de Cartagena y Bolívar, con membrecía nacional e internacional.