Cartagena, con buenos números en Juegos de Servidores Públicos

Una excelente participación tuvo la delegación de la Alcaldía de Cartagena en los XX Juegos Nacionales Deportivos de Servidores Públicos que se realizó en Cúcuta, donde el Distrito consiguió 11 medallas de oro, 22 de plata y 18 de bronce.

En una emotiva ceremonia de reconocimiento, el alcalde, Pedrito Pereira Caballero, recibió a los más de 200 funcionarios que participaron en el certamen deportivo, destacando el alto desempeño de los jugadores y haciendo un reconocimiento por la excelente participación.

"Me complace recibirlos. Este gran triunfo es muestra de trabajo en equipo y que unidos lo estamos logrando. Cartagena dejó el nombre en alto demostrando que los servidores públicos son el mayor activo que tiene la administración Distrital", precisó Pedrito Pereira Caballero.

Así mismo, el mandatario local destacó la importancia del Deporte como motor de progreso y desarrollo. "Esto es lo que queremos, ver siempre a Cartagena arriba, destacada y en constante progreso. Todos, desde las diferentes áreas tenemos que trabajar arduamente para ver la ciudad con mucho optimismo", enfatizó.

El evento deportivo se realizó en Cúcuta, entre el 23 al 30 de julio, y contó con la participaron de más de 33 delegaciones de departamentos y municipios, con unos 3.000 participantes que compitieron en 20 disciplinas deportivas.

Por su parte, Edwin Marciglia, coordinador de la delegación del Distrito que participó en los Juegos, resaltó el sentido de pertenencia de los competidores y el apoyo del Alcalde para participar en los juegos. "Desde el primer día de su encargo el Alcalde nos brindó su apoyo y hoy recogemos los frutos con el tercer lugar a nivel Nacional", Indicó.

Medallas ganadas

La delegación de la Alcaldía de Cartagena quedó campeona en ajedrez Blitz; en atletismo masculino, oro en los 100 metros planos C, impulsión de bala, lanzamiento de disco, y lanzamiento de jabalina y salto alto.

En atletismo femenino, lanzamiento de jabalina B, Lanzamiento de Jabalina C y además en sóftbol masculino y voleibol femenino y ciclismo masculino tercera Etapa B.

Además, ganaron medalla de plata en las categorías de atletismo masculino en las modalidades de 400 metros planos C, lanzamiento de jabalina A, salto alto C, salto largo C, 4x100 metros planos, 100 metros planos C, 200 metros planos C y en atletismo femenino en impulsión de bala A, lanzamiento de disco B, lanzamiento de disco C, lanzamiento de jabalina A, lanzamiento de jabalina C, salto alto A, B,C y salto largo C. Además Cartagena quedó subcampeón en fútbol de salón masculino, parques sapo, tenis mesa femenino dobles, tejo en equipos y ronda capitales y voleibol playa masculino.

Las medallas de bronce conseguidas durante estas justas deportivas de servidores públicos se consiguieron en las modalidades de 200 metros planos C, 400 metros planos C, 800 metros planos A, 1.500 metros planos A, 3.000 metros planos A, 5000 metros planos A, impulsión de bala A, lanzamiento disco B, lanzamiento de jabalina C y salto largo B.

En atletismo femenino el bronce fue en las modalidades de 200 metros planos A, 1.500 metros planos C, lanzamiento disco A, lanzamiento disco B, lanzamiento de jabalina C, salto alto B, 4x400 metros planos. En natación masculine, subcampeones en 100 metros mariposa A