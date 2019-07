VIDEO: Pacientes de Medimas exigen mejor atención en salud

Los usuarios de la EPS Medimás se volcaron a las calles de la capital santandereana para exigir, a la EPS con más usuarios en el país, que respete sus derechos y les brinde una salud de calidad.

Haider Orlando Carlderon de 15 años tiene varios tumores en su cuerpo y según su mamá Irene Claro "nos han incumplido mucho, no nos dieron citas para oncología y resonancia. Hace seis meses estamos esperando por sus medicamentos y esta es la hora y nada".

La marcha transcurrió con un solo fin, exponer las inconformidades en la atención así como también los problemas con las autorizaciones y convenios con hospitales y clínicas.

Luz Adriana Plata sufrió un accidente de tránsito hace cinco meses y necesita una cirugía de nervio pero la entidad de salud le ha negado el procedimiento por falta de convenios. "Necesito urgente la cirugía y no hay convenio, ni siquiera me han dado una cita con un cirujano. Soy madre de dos hijos y no puedo trabajar, ellos dependen de mí y si se completan los seis meses perderé por completo la movilidad de mí brazo".

La marcha se concentró en la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento y los participantes manifestaron su descontento con el servicio de salud que no solo se presenta en Bucaramanga si no en todo el país.