A juicio disciplinario cita la Procuraduría al alcalde de Pijao, Quindío

A juicio disciplinario el alcalde del municipio de Pijao en el Quindío por presunta violación de la Ley de Garantías Electorales.

Según el ministerio público el alcalde de Pijao, Edison Aldana Martínez suscribió, en enero y febrero del 2018 los contratos de prestación de servicios No. 01, 02, 03, 27 y 59, el contrato interadministrativo No. 001; de arrendamiento No. 001, y el convenio interinstitucional No. 2, con lo que habría incumplido, al parecer, lo establecido en la ley de garantías que prohíbe la contratación directa cuatro meses antes a la elección presidencial.

Para la Procuraduría, el mandatario local pudo haber violado el principio de responsabilidad que rige la contratación estatal e incumplir la obligación que le era exigible en aras de garantizar la transparencia en el proceso preelectoral.

El mandatario del municipio de Pijao se deberá presentar en la sede la Procuraduría provincial en Armenia el 18 de julio. El órgano de control calificó provisionalmente la presunta falta como gravísima a título de culpa gravísima.