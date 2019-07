Inspeccionan clínica donde murió mujer en procedimiento estético, Ibagué

La secretaria de salud del Tolima Sandra Liliana Torres, señaló que avanzan las investigaciones tras el fallecimiento de Magnolia Rivera, una mujer de 42 años, quien falleció a causa de un procedimiento estético el pasado fin de semana en hechos que se reportaron en la clínica Promover SAS ubicada en el barrio Cádiz de la capital tolimense.

La funcionaria señaló que se pudo establecer que el médico que práctico el procedimiento Leonardo León, no aparece en los registro que otorga el ministerio de salud como médico cirujano, sino como médico general y no tenía facultades para realizar ese tipo de procedimientos; así mismo se estableció que la clínica Promover SAS no tenía habilitado los servicios para que se realizara este tipo de cirugías estéticas.

Se espera con esa inspección enviar un informe a las autoridades competentes y Tribunal Médico del Tolima para que se tomen las respectivas sanciones.

En las últimas horas se cerró el área de quirófano y consultorio del médico.

La clínica Promover SAS a través de un comunicado se pronunció respecto a esa situación:

Comunicado a la opinión pública

Promover SAS se permite informar a la opinión pública que frente al caso del fallecimiento de la señora Magnolia Rivera Bernal ocurrido el domingo 30 de junio del corriente que:

1- Lamenta el fallecimiento de la señora Magnolia Rivera Bernal y extiende sus condolencias a toda su familia, en especial sus hijos.

2- Desde la seis de la mañana del martes 2 de julio, el staff directivo de Promover inició la investigación pertinente al caso para entregar a las autoridades correspondientes la información requerida por parte de las mismas y esclarecer desde los procesos y procedimientos en qué se pudo haber fallado.

3- El quirófano de Promover SAS fue alquilado al médico Leonardo León Blanco, de acuerdo al contrato de préstamo del mismo renovado en el mes de abril del corriente para la realización de pequeñas intervenciones conforme a lo habilitado por nuestra organización ante la secretaria de Salud del Tolima.

4- A las 12.30 de la madrugada solicitó apoyo del equipo de traslado asistencial, ambulancia, debido a complicaciones dentro del procedimiento quirúrgico, siendo trasladada la señora Magnolia Rivera Bernal a Traumasur IPS, urgencias más cercanas a nuestras instalaciones.

5- Promover SAS estará atenta a los requerimientos hechas por las autoridades que conducen el caso para entregar conforme a las solicitudes que hagan los documentos que requieran.