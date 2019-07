Aumentan extorsiones en Villa del Rosario

Para las autoridades en el municipio de Villa del Rosario, el aumento de las extorsiones en este municipio genera notable preocupación teniendo en cuenta que la gran mayoría de casos se están registrando en comerciantes, que mantienen activa la economía en este municipio fronterizo.

Desde la Personería de Villa del Rosario, se advierte que aunque los casos son en gran cantidad, las denuncias son pocas, lo que limita el accionar de las autoridades para dar con los responsables.

“La población es temerosa, no denuncia, por ese motivo no tenemos cifras reales claras; sin embargo, si sabemos por la misma comunidad que nos lo dicen en la personería que ya no saben qué hacer con estas extorsiones”, denunció Maryi Zulay Álvarez, Personera de Villa del Rosario.

Esta situación está siendo evaluada por las autoridades de Policía y Fiscalía, aunque hay pocas denuncias ya se tiene establecido presuntos responsables de las extorsiones a comerciantes, tenderos y comunidad en general en uno de los municipios fronterizos de Norte de Santander.