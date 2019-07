Amenazan de muerte a líder social en El Carmen de Bolívar

Bajo protección de las autoridades se encuentra la veedora y líder social Merly Xiomara Peluffo, quien fue víctima de mensajes amenazantes tras asistir a una reunión donde se revisaban temas relacionados con las obras de alcantarillado que se ejecutan actualmente en El Carmen de Bolívar y que presuntamente, tendrían muchos actos de corrupción.

La líder social debió salir huyendo de esta población ubicada en los Montes de María, cuando dos sujetos se acercaron violentándola de manera verbal sin importar que habían otras personas al interior de su residencia.

"Los tipos llegan en moto a mi casa, uno tiene casco y el otro no, se acercan a la puerta, no los conozco, no los diferencio, y me dicen que los guapos están el cementerio, que deje de joder con el alcantarillado. Ellos mostraron una actitud muy agresiva, y juro que nunca me había sentido antes así con todo lo que me tocó vivir con mi casa volada y una persecución por un coronel en 2001. Tengo miedo", expresó preocupada la lideresa.

Merly es reconocida en la región por su labor social con jóvenes en riesgo y ha denunciado en varias oportunidades las problemáticas del microtráfico que tiene su pueblo. Esta exconcejal y víctima del conflicto en tres oportunidades, hoy se encuentra con un paradero desconocido y la zozobra de no poder regresarse al pueblo que la vio nacer y por el que ha puesto en riesgo su vida nuevamente.